Eurovision 2025: i cantanti e le nazioni confermate, chi manca all’appello e altre curiosità

Eurovision 2025: chi sono i cantanti in gara e quali paesi devono ancora annunciare il proprio partecipante.

L’Eurovision Song Contest 2025 si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio, nella St. Jakobshalle. Sarà un’edizione molto attesa, soprattutto dopo la vittoria di Nemo con The Code nel 2024.

Al momento, sono 32 le nazioni che hanno già annunciato il loro rappresentante, mentre mancano ancora le conferme ufficiali di alcuni paesi ovvero: Israele, Svizzera, Cipro, Francia e Georgia.

Prima di fare un recap sui nomi annunciati e su quelli in arrivo, e in che data, alcune curiosità sull’Eurovision 2025.

Eurovision 2025: date e curiosità

Oltre a tanti nuovi artisti, l’edizione 2025 vedrà il ritorno di Justyna Steczkowska per la Polonia, che aveva già partecipato nel 1995. Con 30 anni di distanza dalla sua prima esibizione, stabilirà un nuovo record per il gap più lungo tra due partecipazioni dello stesso artista. Il primato precedente era di Anna Vissi, che tornò in gara dopo 24 anni.

Dopo due anni di assenza, torna anche il Montenegro, mentre la Moldavia ha scelto di ritirarsi per motivi economici e per la qualità ritenuta non adeguata della sua selezione nazionale.

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà nella città di Basilea, in Svizzera. Queste le date ufficiali:

Semifinali

13 maggio 2025

15 maggio 2025

Finale

17 maggio 2025

L’evento sarà ospitato nella St. Jakobshalle, una delle arene più grandi del Paese. Alla conduzione ci saranno Hazel Brugger e Sandra Studer, mentre Michelle Hunziker si unirà per la serata finale.

Chi sono i cantanti che saliranno sul palco? E quali nazioni devono ancora annunciare il loro artista? Ecco un quadro aggiornato della situazione. Cliccate in basso su continua.