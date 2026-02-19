Warner Chappell Music Italia: Lodovico Pagani è il nuovo Head of A&R

Warner Chappell Music (WCM) Italy, la divisione editoriale di Warner Music Group, ha annunciato oggi un’importante evoluzione strategica nel suo team creativo con sede a Milano tra cui la nomina di Lodovico Pagani a Head of A&R. Le novità mirano a rafforzare la leadership della società in un mercato in cui il repertorio nazionale sta vivendo un momento di grande crescita e potenziale di esportazione.

warner chappell italy: Le nuove nomine nel team creativo

La riorganizzazione vede la promozione di Lodovico Pagani a Head of A&R. Nel suo nuovo ruolo, Pagani guiderà la strategia A&R di WCM Italy, riportando a Santiago Menéndez-Pidal, Presidente Southern Europe. Supervisionerà lo sviluppo creativo di un roster che include artisti e autori come Annalisa, Carl Brave, Federico Nardelli, Frah Quintale, Ghali, Gianna Nannini, Joan Thiele, Laura Pausini, Mace, Michele Canova, Raige, Sadturs & Kiid e Sick Luke.

Per supportare Pagani, Giacomo Domenichelli, proveniente dalla società di management Intera Music, entra nel team come A&R Manager, con un focus sullo scouting e lo sviluppo creativo. La struttura si completa con la promozione di Francesca Rossi a Head of Legal.

Sinergia tra A&R e Sync

Un altro cambiamento strategico riguarda Rossella Lorello, che passa al team Sync & Licensing, riportando a Leonardo Germinario, VP of Sync & Licensing di WCM Italy. Lorello avrà il compito di fare da ponte tra l’A&R e il mondo delle licenze, con l’obiettivo di massimizzare le opportunità per il catalogo di WCM Italy nei settori di cinema, televisione, pubblicità e gaming, aree in continua crescita per l’azienda.

Una strategia per il repertorio italiano

Questi cambiamenti seguono un periodo di grandi successi per Warner Chappell Music Italy, inclusa la recente firma di Geolier, il cui album Tutto è possibile ha dominato le classifiche italiane a gennaio, raggiungendo la prima posizione nelle chart Fisico, Digitale e Spotify.

“Lodovico possiede una comprensione intuitiva del cuore creativo dell’Italia”, ha dichiarato Santiago Menéndez-Pidal. “Promuovendo lui alla guida dell’A&R, assumendo Giacomo e Francesca, e spostando la profonda conoscenza creativa di Rossella nella nostra divisione Sync, stiamo creando un ecosistema più integrato e creativo per i nostri autori. Stiamo evolvendo WCM Italy per rispondere a un mercato in cui il talento nazionale è più importante – e più esportabile a livello globale – che mai”.

Lodovico Pagani, nuovo Head of A&R, ha aggiunto: “Sono onorato di guidare il nostro team A&R in un momento così cruciale per la musica italiana. Avendo lavorato a stretto contatto con il nostro roster per anni, conosco l’incredibile potenziale che abbiamo per ridefinire la canzone italiana. Il mio obiettivo è fornire un ambiente su misura, che metta la creatività al primo posto, dove i nostri autori possano superare i confini e raggiungere nuovo pubblico”.