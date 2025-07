Sugar Music Publishing e Ligabue: un legame storico consolidato da un nuovo accordo

Dopo La Notte Di Certe Notti, tenutasi lo scorso 21 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia per celebrare i 30 anni di Certe Notti, arriva l’ufficialità: Sugar Music Publishing consolida lo storico legame con Luciano Ligabue, nato nel 1990 con il brano Figlio D’Un Cane, firmando un accordo in esclusiva come co-editore delle sue opere future e di oltre 200 titoli del suo repertorio.

Entrando un po’ più nel dettaglio, questo accordo – siglato con Fuoritempo, la storica società editoriale fondata dall’artista – prevede l’acquisizione dei diritti editoriali sulle nuove produzioni che Ligabue realizzerà nei prossimi tre anni e il 50% delle quote editoriali di tutto il catalogo di Fuoritempo relativo alle opere da lui create.

“Con Luciano ci unisce un legame autentico, costruito nel tempo sulla stima, l’amicizia e una profonda passione per la musica. Oggi questo rapporto si rinnova con nuova energia“, ha dichiarato il CEO del gruppo Sugar Filippo Sugar.

Poi, ha aggiunto: “Siamo felici e orgogliosi di alimentarlo, con l’obiettivo di aprire nuove prospettive per le sue opere future e, al tempo stesso, di custodire e valorizzare un catalogo che rappresenta uno speciale patrimonio artistico della musica italiana“.

Foto di copertina a cura di Alessandro Treves