Ligabue porta La notte di Certe notti allo Stadio San Siro di Milano nel 2026 e annuncia il tour europeo

In occasione del live-evento La notte di Certe Notti, in scena al Campovolo il 21 giugno, Ferdinando Salzano e Marco Ligabue hanno incontrato la stampa per raccontare il progetto e le novità legate al mondo di Luciano Ligabue.

La festa è cominciata ieri.

Venerdì 20 giugno, Campovolo si è trasformato in un piccolo festival internazionale. Fan arrivati da tutta Italia, palco Tribute, toro meccanico, flipper e un’intera boulevard ribattezzata Liga Street, dove la magia era tangibile. E Luciano, da dietro le quinte, continuava a chiedere: “com’è là fuori?”

È proprio sull’onda di quell’entusiasmo che è nata l’idea di una terza festa.

Dopo il 21 giugno a Reggio Emilia (Centro) e il 6 settembre a Caserta (Sud), La notte di Certe Notti arriverà anche al Nord. E la città scelta non poteva che essere Milano.

La città del primo stadio, la città dove Ligabue ha cantato più volte Certe notti. La città simbolo di un legame che dura da trent’anni.

L’appuntamento è per il 20 giugno 2026 allo Stadio San Siro, per quella che sarà la festa del Nord.

Ma non è finita qui.

Nel maggio 2026, Luciano Ligabue porterà la sua musica anche oltre confine con otto date europee: un vero tour internazionale nei club delle capitali.

Luciano Ligabue – Certe notti in Europa 2026

1° maggio | Barcellona – Razzmatazz

2 maggio | Madrid – Sala Riviera

8 maggio | Parigi – Olympia

9 maggio | Londra – O2 Shepherd’s Bush

11 maggio | Utrecht – TivoliVredenburg Ronda

12 maggio | Bruxelles – Cirque Royal

14 maggio | Lussemburgo – Rockhal

16 maggio | Zurigo – The Hall

I biglietti per Certe notti a Milano e per il tour europeo saranno disponibili dalle ore 14:00 di mercoledì 25 giugno su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Per gli iscritti al fanclub BarMario, la prevendita esclusiva inizierà lunedì 23 giugno alle ore 14:00.

