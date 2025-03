Nuova funzione Spotify: una playlist per non perdere i concerti nella tua città

Spotify lancia la playlist personalizzata Concerti vicino a te, una nuova funzione per scoprire i concerti in programma nella propria zona e creare un legame ancora più forte tra artisti e ascoltatori

Con questa nuova funzione disponibile dal 20 marzo Spotify continua ad ampliare l’esperienza musicale dei suoi utenti e oggi lancia Concerti vicino a te, una nuova playlist personalizzata pensata per connettere gli utenti con gli artisti in tournée nelle loro vicinanze.

La nuova playlist, che viene aggiornata ogni mercoledì, include 30 brani di artisti che si esibiranno in zona, selezionati in base alle abitudini di ascolto di ogni utente. Non solo un suggerimento musicale, ma anche uno spazio interattivo che consente di visualizzare tutti i dettagli dell’evento e i link diretti all’acquisto dei biglietti.

spotify: Un’esperienza semplificata per gli amanti dei concerti

Con questa novità, Spotify punta a rendere ancora più immediata la connessione tra pubblico e artisti, creando una modalità intuitiva per scoprire la musica dal vivo. Concerti vicino a te riduce i passaggi necessari per trovare gli eventi, evitando agli utenti di spostarsi tra più piattaforme per cercare informazioni su date e biglietti.

La playlist permette anche di condividere facilmente i concerti con amici e follower, trasformando la scoperta degli eventi live in un’esperienza ancora più social e immediata.

Pensata per tutti gli amanti della musica dal vivo, questa funzione rappresenta un nuovo modo per gli artisti di connettersi con i loro ascoltatori più fedeli, massimizzando la visibilità delle loro date in tour e stimolando l’acquisto di biglietti direttamente dalla piattaforma di streaming più utilizzata al mondo.

La nuova playlist Concerti vicino a te è disponibile da oggi qui.