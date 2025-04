Con “Fans First” Spotify scrive una lettera di stima ai fan di tutto il mondo

Con l’obiettivo di celebrare chi ogni giorno vive la musica con passione, Spotify lancia una nuova campagna globale: si chiama Fans First, ed è una vera e propria dichiarazione d’amore visiva ai fan di tutto il mondo.

Spotify lancia la campagna “Fans First”

“Il fan come cuore pulsante della musica”, è questo il focus della nuova campagna di Spotify realizzata attraverso fotografie analogiche e visivamente d’impatto, Fans First viene presentato come molto più di una semplice campagna marketing… un viaggio dentro le comunità musicali più iconiche del momento, un omaggio alla cultura fan che dà vita a ogni canzone, concerto e ascolto.

Protagonisti della campagna sono i fandom di Chappell Roan, Doechii, Oasis, Olivia Rodrigo, ROSALÍA, SEVENTEEN e Turnstile. Ogni progetto fotografico cattura l’anima e le tradizioni dei fan: dai cappelli da cowboy rosa del Pink Pony Club ai look anni ’90 del pubblico degli Oasis, fino alle atmosfere teen-pop ispirate alla cover dell’album di debutto di Olivia Rodrigo.

La visione di Spotify: comprendere e rappresentare i fan

“Connettere artisti e fan è il cuore di tutto ciò che facciamo. Anche noi siamo fan, quindi conosciamo bene la passione e l’identità che rendono uniche queste comunità”, ha dichiarato Marc Hazan, VP of Partnerships and Marketing di Spotify. “Volevamo che ogni visuale parlasse davvero ai fan, riflettendo la loro comunità e il legame con gli artisti che amano”.

L’obiettivo è anche quello di rafforzare il ponte tra pubblico e artisti attraverso contenuti e iniziative esclusive: accesso anticipato ai biglietti, esperienze immersive, podcast originali come Billions Club e Countdown To, e campagne come Fan Life.

“Obsession? No, passion”: il manifesto della musica globale

Spotify lo dice chiaramente: ciò che per alcuni è ossessione, per loro è pura passione. Una passione che muove l’industria musicale e che merita di essere valorizzata in tutte le sue sfaccettature, online e offline.

Con Fans First, Spotify ribadisce la sua posizione di piattaforma leader nello streaming anche con iniziative collaterali.