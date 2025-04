Estate 2025: Spotify ritocca i prezzi: nuovo aumento in arrivo

Spotify si prepara ad aumentare i prezzi degli abbonamenti: dalla prossima estate, in Europa e Sud America, il costo salirà di 1 euro.

Secondo il Financial Times, il rincaro non riguarderà per ora gli utenti degli Stati Uniti. Una decisione che segue l’aumento introdotto nell’estate 2024 e che apre la strada a nuove strategie di monetizzazione per il settore dello streaming musicale.

Spotify aumenta i prezzi: cosa cambia per gli utenti

Questo nuovo adeguamento arriva dopo le pressioni dell’industria discografica su Spotify, Apple Music e le altre piattaforme, accusate di non aver adeguato i prezzi all’inflazione. Gli abbonamenti musicali, infatti, restano più economici rispetto a quelli dei servizi video come Netflix. Nei Paesi Bassi e in Lussemburgo gli aumenti sono già stati applicati, e presto toccherà anche al resto dell’Europa e al Sud America.

Perché Spotify ha deciso di aumentare i prezzi

L’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) sottolinea come il settore musicale stia rallentando: la crescita dei ricavi globali si è dimezzata nel 2024 rispetto agli anni precedenti. Per questo motivo, le major discografiche spingono verso una nuova fase, chiamata “Streaming 2.0”, con abbonamenti premium e servizi aggiuntivi a pagamento.

Le nuove strategie di monetizzazione di Spotify

Tra le ipotesi in campo ci sono offerte dedicate a chi vorrà accedere in anticipo ai nuovi brani o acquistare biglietti dei concerti prima degli altri. Oltre a Spotify, anche Apple, Amazon e YouTube sarebbero pronte a lanciare nuove formule di abbonamento pensate per i fan più appassionati.