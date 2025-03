Sony Music Italia annuncia nuovi incarichi dal 1° aprile. Federico Sacchi diventa Generale Manager

Annunciati da Sony Music Italia importanti cambiamenti con nuove nomine in organico.

Importanti cambiamenti in Sony Music Italia: l’azienda ha annunciato una serie di nuovi ruoli all’interno del team che entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2025. Questi aggiornamenti mirano a rendere la struttura ancora più competitiva e in grado di rispondere meglio alle esigenze degli artisti e del mercato discografico.

FEDERICO SACCHI NOMINATO GENERAL MANAGER

A partire dal 1° aprile, Federico Sacchi assumerà il ruolo di General Manager, rispondendo direttamente al Presidente e CEO di Sony Music Entertainment, Andrea Rosi.

Sotto la sua guida, saranno inclusi:

Il reparto A&R e gli studi RCA .

e gli . Stefano Karakotch , Director Marketing e Promo, che seguirà tutti i progetti frontline.

, Director Marketing e Promo, che seguirà tutti i progetti frontline. Luca Fantacone, Director Catalogue, che supervisionerà l’intero catalogo Sony Music Italia.

NUOVE NOMINE ALL’INTERNO DEL TEAM SONY MUSIC ITALIA

All’interno della rinnovata struttura, Sony Music Italia ha annunciato ulteriori incarichi di rilievo:

Veronica Vezzoli diventa Head of A&R Epic Records , rispondendo direttamente a Federico Sacchi .

diventa , rispondendo direttamente a . Lino Prencipe assume il ruolo di Director Commercial Sales and Business Development, rispondendo direttamente ad Andrea Rosi.

Sotto la guida di Lino Prencipe, saranno inclusi:

Il reparto Digital .

. Marco Legnazzi , Head of Physical Sales, che seguirà il segmento delle vendite fisiche.

, Head of Physical Sales, che seguirà il segmento delle vendite fisiche. Patrizia Asero, Director Synch, Licensing & Brand Partnerships, a capo delle strategie di sincronizzazione e partnership.

SONY MUSIC ITALIA GUARDA AL FUTURO

Queste nuove nomine segnano un cambiamento strategico all’interno dell’azienda, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento di Sony Music Italia nel mercato discografico e di continuare a supportare gli artisti con una struttura ancora più solida ed efficace.

La casa discografica guidata da Andrea Rosi è reduce dal successo riscosso al Festival di Sanremo 2025 con il vincitore Olly e con quella che da molti viene considerata la vincitrice morale… Giorgia.