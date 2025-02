Gli editori dei brani in gara al Festival di Sanremo 2025: dal dominio di Universal Music Publishing alla sorpresa Eclectic di Clessi

Sanremo 2025: quali editori musicali dominano il Festival con le canzoni scritte dai loro autori?

Il Festival di Sanremo 2025 non è solo una gara tra artisti, ma anche tra editori musicali, le realtà che gestiscono i diritti d’autore e contribuiscono alla creazione delle canzoni in gara grazie ai loro autori e compositori. Sempre più spesso, i brani in gara vedono la firma non solo di autori pop e cantautori, ma anche di rapper e produttori.

Anche quest’anno, il Festival riflette le dinamiche dell’industria musicale, come emerge dall’analisi degli editori coinvolti nei 29 brani in gara (ricordiamo che il 30º artista, Emis Killa, si è ritirato).

Scopriamo quindi quali editori sono più presenti e dominano il Festival. Cliccate in basso su continua.