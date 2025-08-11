Sal Da Vinci firma con Warner Music Italy. Prossimo obiettivo? Sanremo 2026!

Sal Da Vinci entra ufficialmente nella famiglia di Warner Music Italy. L’annuncio, nell’aria da mesi, è arrivato lunedì 11 agosto attraverso i canali social della major, che ha accolto il cantautore partenopeo con un post di benvenuto.

“Diamo il benvenuto a Sal Da Vinci che è entrato a far parte della famiglia di Warner Music Italy! ❤️“. Con queste parole, la label guidata sul fronte A&R da Marco Masoli ha ufficializzato l’ingresso dell’artista. Nello scatto pubblicato si vedono Sal Da Vinci insieme al suo manager e a parte del team della major, incluso il presidente Pico Cibelli.

sal da vinci a warner music, Un passaggio nell’aria da mesi

La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno: già da febbraio si parlava di un possibile approdo di Sal Da Vinci sotto etichetta Warner. Negli ultimi mesi, infatti, il cantautore aveva pubblicato due brani — Rossetto e caffè nella versione presentata a Sanremo in duetto con The Kolors durante la serata delle cover, e L’amore e tu — usciti da indipendente ma distribuiti proprio da Warner Music.

Prima di questo nuovo capitolo, Sal Da Vinci aveva collaborato con Altafonte Italia per la distribuzione della super hit Rossetto e caffè, che ha superato i 61 milioni di stream su Spotify, seguita da Non è vero che sto bene. Brani che hanno consolidato la sua popolarità anche fuori dai confini della scena napoletana.

Nuovo album e Sanremo all’orizzonte?

L’ingresso in Warner Music Italy apre nuove prospettive per il cantautore che manca con un disco dal 2021. Oltre a un nuovo album, già in preparazione, non si esclude la possibilità di rivederlo in gara al Festival di Sanremo.