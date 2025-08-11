11 Agosto 2025
Sal Da Vinci firma con Warner Music Italy. Prossimo obiettivo? Sanremo 2026!

Sui social della major è stato pubblicato il benvenuto per l'artista.

Sal Da Vinci con il team di Warner Music Italy
Sal Da Vinci entra ufficialmente nella famiglia di Warner Music Italy. L’annuncio, nell’aria da mesi, è arrivato lunedì 11 agosto attraverso i canali social della major, che ha accolto il cantautore partenopeo con un post di benvenuto.

Diamo il benvenuto a Sal Da Vinci che è entrato a far parte della famiglia di Warner Music Italy! ❤️“. Con queste parole, la label guidata sul fronte A&R da Marco Masoli ha ufficializzato l’ingresso dell’artista. Nello scatto pubblicato si vedono Sal Da Vinci insieme al suo manager e a parte del team della major, incluso il presidente Pico Cibelli.

sal da vinci a warner music, Un passaggio nell’aria da mesi

La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno: già da febbraio si parlava di un possibile approdo di Sal Da Vinci sotto etichetta Warner. Negli ultimi mesi, infatti, il cantautore aveva pubblicato due brani — Rossetto e caffè nella versione presentata a Sanremo in duetto con The Kolors durante la serata delle cover, e L’amore e tu — usciti da indipendente ma distribuiti proprio da Warner Music.

Prima di questo nuovo capitolo, Sal Da Vinci aveva collaborato con Altafonte Italia per la distribuzione della super hit Rossetto e caffè, che ha superato i 61 milioni di stream su Spotify, seguita da Non è vero che sto bene. Brani che hanno consolidato la sua popolarità anche fuori dai confini della scena napoletana.

Nuovo album e Sanremo all’orizzonte?

L’ingresso in Warner Music Italy apre nuove prospettive per il cantautore che manca con un disco dal 2021. Oltre a un nuovo album, già in preparazione, non si esclude la possibilità di rivederlo in gara al Festival di Sanremo.

 

All Music Italia

