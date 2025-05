Sal Da Vinci presenta L’amore e tu: nuovo singolo scritto con Gigi D’Alessio in attesa dei live estivi

Sal Da Vinci testo e significato di L’amore e tu, nuovo singolo del cantautore in uscita venerdì 16 maggio per Warner Music.Il brano è stato presentato in anteprima domenica 11 maggio 2025 da Mara Venier a Domenica In.

Dopo il successo di Rossetto e caffè, certificato doppio disco di platino, Sal Da Vinci è riapparso al Festival di Sanremo 2025 ospite dei The Kolors nella serata delle cover. Con loro Sal ha duettato proprio sulle note della sua ultima hit da quel momento, l’artista partenopeo ha intrapreso un nuovo percorso discografico con Warner, che si concretizza oggi con questo nuovo singolo.

L’amore e tu di Sal Da Vinci – significato del brano

L’amore e tu sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 maggio. Il brano segna un nuovo capitolo nel percorso dell’artista napoletano, da sempre capace di fondere canzone melodica, teatralità e pop.

Il brano è stato scritto insieme a Gigi D’Alessio e Vincenzo D’Agostino. La produzione è di Adriano Pennino.

Nel raccontare a Mara Venier il significato di questo brano Sal Da Vinci ha spiegato:

“Ovviamente l’amore è un motore immenso,e tu sei come l’amore.

È una storia che appartiene a tutti quanti noi, ognuno di noi si può trovare in un momento di difficoltà, sopratutto nel viaggio dell’amore ma l’importante è avere la forza di superarlo“

Il singolo anticipa un’estate ricca di concerti: Sal Da Vinci, infatti, porterà il suo spettacolo “Stasera Che Sera – Summer Tour” in tutta Italia. Ecco le date già annunciate:

Sal Da Vinci – Stasera che sera Summer Tour 2025

19 luglio – Termoli (CB) – Teatro Verde

26 luglio – Palermo – Teatro di Verdura

27 luglio – Catania – Villa Bellini

5 agosto – Trani (BAT) – Monastero di Colonna

6 agosto – Lecce – Cave del Duca

8 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

10 agosto – Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini

13 agosto – Diamante (CS) – Tirreno Festival

14 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

18 agosto – Castel di Sangro (AQ) – Vette Sonore

6 settembre – piazza del Plebiscito – Napoli

Calendario date in aggiornamento

Sal Da Vinci – L’amore e tu – Testo

Sono ancora qua

Fermo ad aspettare

No, non finirà

Mi avveleno all’istante

Il pensiero costante di te

Cosa non darei

Per tornare indietro

Cosa pagherei

Per averti ancora

Mille volte ancora

Io

Non vivo più

L’amore e tu

Sono le cose che io voglio di più

Quello che sei

Tu non lo sai

Ca’ sì t’ guard’

M’annammor’ chiù e’ te

Ovunque andrai

Io ci sarò

Se ci credi anche tu

Posso darti veramente di più

Hai ragione tu

Forse non so amare

(Quante volte lo hai detto stasera)

Ma rammell’ tu

Togli dal mio cuore

Questo vuoto d’amore

Io

Non vivo più

L’amore e tu

Nun so’ maj stat’ innammurat’ accussì

Nun può Firnì

Si può morì

Ramm’ n’ bac’ ca’ t’ faccio capì

Ovunque andrai

Io ci sarò

Se ci credi anche tu

Nasce un nuovo sentimento

Uh

Ci soffri o no

Io non lo so

S’ tu si ancor’ innammurat’ accusì

Ovunque andrai

Ricorderai

Che sarò sempre innamorato di te

Io so’ viv’ ma nun sto campann’

Tu sì o fuoc’ ca’ m’ sta bruciann’

Si na pret’ ca’ m’ port’ infonn’

Tu sì o tiemp’ ca’ sì sta fermann!

Io

Non vivo più

L’amore e tu

Sono le cose che io voglio di più

Ovunque andrai

Ricorderai

Che sarò sempre innamorato di te