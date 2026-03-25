25 Marzo 2026
di
All Music Italia
DISCOGRAFIA
Condividi su:
25 Marzo 2026

Room9: il trio di producer firmano con Sony Music Publishing

Il trio ha prodotto successi come "bellissimissima <3", "Un ragazzo una ragazza" e

DISCOGRAFIA di All Music Italia
I Room9 con il manager Max Moroldo e il team di Sony Music Publishing Italy
Condividi su:

I Room9, il trio di producer multiplatino che ha firmato alcune delle hit, radiofoniche e non, degli ultimi anni, entrano nel roster di Sony Music Publishing Italy. L’annuncio arriva direttamente dai canali social della casa editrice, celebrando l’ingresso di Kende, Lorenzo Santarelli e Marco Salvaderi.

room9: L’ANNUNCIO DI SONY MUSIC PUBLISHING

Questa la nota con cui Sony Music Publishing Italy ha dato il benvenuto al trio:

“Welcome @room9music! ✍🏻
Il trio di producer multiplatino formato da @lorenzo.santarelli, @marco_salvaderi e @kende61 entra a far parte del roster di Sony Music Publishing Italy.
DJ, producer e musicisti con background diversi, che fondono le loro esperienze in produzioni dal sound distintivo, firmando alcuni tra i successi più importanti degli ultimi anni.
Siamo felici di avervi in squadra!”

Il trio Room9 firma il contratto con Sony Music Publishing Italy

CHI SONO I ROOM9

Ma chi sono i tre volti dietro a questo progetto? I Room9 nascono dall’unione di tre professionisti con percorsi eterogenei. Gabriel Kende, in arte Kende, è un batterista e produttore multiplatino che ha collaborato con artisti come Marracash, Jake La Furia ed Emis Killa. Lorenzo Santarelli è un pianista di formazione classica, con una forte passione per il jazz e la musica elettronica. Marco Salvaderi, figlio dell’amministratore delegato delle radio Mediaset, Paolo Salvaderi, e fidanzato della conduttrice Maria Sole Pollio, è anche lui un batterista e ha orientato la sua carriera verso i DJ set e le produzioni urban.

Insieme, Lorenzo e Marco formavano già il duo Icon808, collaborando con nomi come Nitro e Vegas Jones.

Il loro punto di forza è proprio l’eterogeneità, che permette loro di spaziare tra sonorità diverse, dall’urban al pop, mantenendo sempre un marchio di fabbrica riconoscibile.

DA ALFA AI THE KOLORS: alcune delle HIT PRODOTTE DAI ROOM9

Il loro portfolio di successi è notevole. Tra le produzioni più recenti e certificate spiccano:

  • Alfabellissimissima <3 (5 dischi di platino)
  • The KolorsUN RAGAZZO UNA RAGAZZA (2 dischi di platino)
  • Emis KillaRollercoaster (2 dischi di platino)
  • The KolorsPRONTO COME VA (Disco d’oro)
  • AlfaA me mi piace (Disco di platino)

A queste si aggiungono brani come FERRARI di Geolier, Ex di Irama ed Elodie, KARMA dei The Kolors, SEXY MAGICA di Sarah, odio di Michele Bravi e Mediterraneo di Ermal Meta. Il manager del trio è Max Moroldo, CEO dell’etichetta Do it yourself.

Una delle prime uscite dopo la firma sarà il singolo Farfalle (nello stomaco) di Cioffi feat. Noemi.

 

 

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle dei cantanti della prima puntata di Canzonissima 2026 del 21 marzo su Rai 1 1

Canzonissima 2026, le pagelle della prima puntata: Elio e le Storie Tese da un'altra galassia, Bravi il migliore
Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 2

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
Fabrizio Moro vince la prima puntata di Canzonissima 2026 con Il mio canto libero di Lucio Battisti 3

Canzonissima 2026, prima puntata: vince Il mio canto libero di Battisti cantata da Fabrizio Moro
Le pagelle dei cantanti della prima puntata del Serale di Amici 2026 del 21 marzo 4

Serale Amici 2026, le pagelle della prima puntata: Valentina delude, Elena brilla
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 5

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026
Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5 6

Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast
Foto di Sarah Toscano in uscita col singolo Atlantide 7

Sarah Toscano canta in anteprima al Battiti Live Spring il nuovo singolo, "Atlantide"
Blanco e Gianluca Grignani, autori di Peggio del diavolo, traccia 03 dell'album Ma' in uscita il 3 aprile 2026 8

Blanco e Grignani, "Peggio del diavolo": quando due ribelli si incontrano e riconoscono
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 9

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.