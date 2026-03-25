Room9: il trio di producer firmano con Sony Music Publishing

I Room9, il trio di producer multiplatino che ha firmato alcune delle hit, radiofoniche e non, degli ultimi anni, entrano nel roster di Sony Music Publishing Italy. L’annuncio arriva direttamente dai canali social della casa editrice, celebrando l’ingresso di Kende, Lorenzo Santarelli e Marco Salvaderi.

room9: L’ANNUNCIO DI SONY MUSIC PUBLISHING

Questa la nota con cui Sony Music Publishing Italy ha dato il benvenuto al trio:

“Welcome @room9music! ✍🏻

Il trio di producer multiplatino formato da @lorenzo.santarelli, @marco_salvaderi e @kende61 entra a far parte del roster di Sony Music Publishing Italy.

DJ, producer e musicisti con background diversi, che fondono le loro esperienze in produzioni dal sound distintivo, firmando alcuni tra i successi più importanti degli ultimi anni.

Siamo felici di avervi in squadra!”

CHI SONO I ROOM9

Ma chi sono i tre volti dietro a questo progetto? I Room9 nascono dall’unione di tre professionisti con percorsi eterogenei. Gabriel Kende, in arte Kende, è un batterista e produttore multiplatino che ha collaborato con artisti come Marracash, Jake La Furia ed Emis Killa. Lorenzo Santarelli è un pianista di formazione classica, con una forte passione per il jazz e la musica elettronica. Marco Salvaderi, figlio dell’amministratore delegato delle radio Mediaset, Paolo Salvaderi, e fidanzato della conduttrice Maria Sole Pollio, è anche lui un batterista e ha orientato la sua carriera verso i DJ set e le produzioni urban.

Insieme, Lorenzo e Marco formavano già il duo Icon808, collaborando con nomi come Nitro e Vegas Jones.

Il loro punto di forza è proprio l’eterogeneità, che permette loro di spaziare tra sonorità diverse, dall’urban al pop, mantenendo sempre un marchio di fabbrica riconoscibile.

DA ALFA AI THE KOLORS: alcune delle HIT PRODOTTE DAI ROOM9

Il loro portfolio di successi è notevole. Tra le produzioni più recenti e certificate spiccano:

Alfa – bellissimissima <3 (5 dischi di platino)

– (5 dischi di platino) The Kolors – UN RAGAZZO UNA RAGAZZA (2 dischi di platino)

– (2 dischi di platino) Emis Killa – Rollercoaster (2 dischi di platino)

– (2 dischi di platino) The Kolors – PRONTO COME VA (Disco d’oro)

– (Disco d’oro) Alfa – A me mi piace (Disco di platino)

A queste si aggiungono brani come FERRARI di Geolier, Ex di Irama ed Elodie, KARMA dei The Kolors, SEXY MAGICA di Sarah, odio di Michele Bravi e Mediterraneo di Ermal Meta. Il manager del trio è Max Moroldo, CEO dell’etichetta Do it yourself.

Una delle prime uscite dopo la firma sarà il singolo Farfalle (nello stomaco) di Cioffi feat. Noemi.