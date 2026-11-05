L’agenzia Monksta, attiva dal 2022 nel management e nel booking, si allarga alla discografia: nasce Monksta Records, etichetta indipendente costruita in collaborazione con House of Music.

Fra i progetti di cui l’agenzia cura il booking c’è Hachiko, con un calendario di live in continuo aggiornamento. Secondo Monksta, al centro dell’attività c’è lo sviluppo dei progetti artistici e delle persone che li portano avanti, seguiti nella crescita umana e creativa.

Monksta Records: una label aperta a scene e generi diversi

Monksta Records si presenta come uno spazio di ricerca, sperimentazione e contaminazione, aperto a linguaggi e scene differenti. L’etichetta dichiara di voler superare sia i confini fra i generi sia le logiche tradizionali dell’industria.

Per la label la community è una componente attiva nella costruzione di nuove forme di aggregazione e appartenenza. Monksta dichiara di voler rafforzare così la propria identità di realtà indipendente, dando spazio a visioni artistiche libere.