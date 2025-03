Lorenzo Suraci di RTL 102.5 nominato vicepresidente Confindustria Radio TV

Lorenzo Suraci, editore del Gruppo RTL 102.5, è stato eletto questa mattina vicepresidente di Confindustria Radio TV, l’associazione di categoria che rappresenta i principali operatori radiotelevisivi italiani.

Fondata nel 2013, Confindustria Radio TV riunisce le più importanti emittenti del settore, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’industria radiotelevisiva nazionale e affrontare le nuove sfide del digitale e dell’innovazione tecnologica.

La nomina di Lorenzo Suraci a vicepresidente Confindustria Radio TV

Con la sua nomina, Lorenzo Suraci porta in Confindustria Radio TV la sua esperienza nel mondo della radiofonia e della comunicazione multimediale. Il suo contributo sarà fondamentale per affrontare il processo di trasformazione del settore e consolidare il ruolo della radio nel nuovo panorama digitale.

“Sono onorato di questa nomina, che accolgo con determinazione e senso di responsabilità, in un momento di grande cambiamento ed evoluzione tecnologica per il mondo della radiofonia, mettendo a beneficio di tutti la mia lunga esperienza. Sono molto fiducioso nel futuro della radio, che da tempo ha raccolto con professionalità e lungimiranza la sfida della multimedialità della comunicazione, senza mai tradire la sua natura e i suoi valori“, ha dichiarato Lorenzo Suraci, editore del Gruppo RTL 102.5 e nuovo vicepresidente di Confindustria Radio TV.

la carriera dell’editore di RTL 102.5

Lorenzo Suraci, nato a Vibo Valentia il 22 luglio 1951, è un imprenditore e figura chiave del panorama radiofonico italiano. Dopo un breve percorso di studi in ingegneria al Politecnico di Milano, decide di seguire la sua vera passione per la musica e lo spettacolo. Inizia la sua carriera come imprenditore teatrale accanto a Filippo Minnicelli, per poi approdare al mondo della radiofonia acquistando una piccola emittente di Bergamo, RTL.

Grazie alla sua visione innovativa, Suraci espande rapidamente il segnale della radio prima nel Nord Italia e poi a livello nazionale, introducendo il sistema dell’isofrequenza su 102.5 MHz, che permette una copertura uniforme su tutto il territorio. Sotto la sua guida, RTL 102.5 diventa la radio più ascoltata in Italia e mette a segno diversi primati:

Prima radio privata a creare una redazione giornalistica con oltre 10 professionisti e 100 corrispondenti nel mondo.

Prima radio ufficiale di club calcistici come Milan, Inter, Juventus e Parma, e di eventi sportivi come il Giro d’Italia e i Mondiali di ciclismo e sci.

Prima radio privata italiana a trasmettere eventi storici come il concerto degli U2 a Sarajevo e le partite della Nazionale Italiana agli Europei di calcio.

Prima radio privata ad acquisire i diritti di un Mondiale di calcio FIFA (Sudafrica 2010) e degli Europei 2012.

Nel 2001, Lorenzo Suraci amplia il suo progetto con RTL 102.5 TV, un canale multipiattaforma che trasmette in diretta 24 ore su 24 su digitale terrestre, Sky, web e dispositivi mobili, con un palinsesto che unisce informazione, musica e intrattenimento. A seguito arrivano ad ampliare il suo polo radiofonico Radio Freccia e Radio Zeta, la radio della Generazione Z.