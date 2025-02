Coordinamento Stage & Indies prima dello start di Sanremo 2025 denuncia la crisi della musica Made in Italy

Mentre durante il Festival di Sanremo 2025 si racconta di un’industria musicale in crescita, la realtà per molte piccole realtà musicali italiane è ben diversa. Secondo il Coordinamento Stage & Indies, il settore sta vivendo una crisi profonda, con dati allarmanti.

Ecco quelli comunicati tramite nota stampa diffusa dal MEI:

Perdita del 25% delle figure tecniche del settore;

delle figure tecniche del settore; Chiusura o sospensione del 50% delle attività live di club, circoli, discoteche e balere;

delle attività live di club, circoli, discoteche e balere; Cancellazione di oltre il 30% di festival e contest per artisti emergenti;

di festival e contest per artisti emergenti; Emarginazione dei generi musicali alternativi sulle piattaforme di streaming, con l’ 80% delle produzioni Made in Italy escluse dal mercato;

delle produzioni Made in Italy escluse dal mercato; Calo di introiti per artisti, produttori ed editori indipendenti tra il -30% e il -70%.

Soprattutto sul punto due, quello della chiusura dei live club, All Music Italia ha spesso lamentato il problema negli scorsi anni (per esempio qui). Dopo la pandemia molte attività che dava uno spazio agli artisti cosiddetti emergenti hanno chiuso e gli spazi per gli artisti sono sempre meno, praticamente assenti per il pop (a meno che tu non posso permetterti di esibirsi dai Magazzini Generali in sù) e spesso senza nessuna remunerazione. Come se la musica non fosse un lavoro ma un proprio divertimento.

Per quanto riguarda il punto tre è vero che i Contest musicali sono diminuiti negli ultimi anni ma, nostro modesto parere nato dalle esperienze vissute sul campo, spesso questi Contest sono serviti per chiedere ingenti quote di iscrizioni dando poi come premi ai vincitori riconoscimenti totalmente inutili come targhe e distribuzioni sulle piattaforme digitali di singoli.

Per quel che riguarda i Contest musicali, anche con grandi nomi che si svolgono in località storiche, andrebbero date delle direttive chiare per la tutela degli artisti.

Un appello al Governo per salvare la musica indipendente

Il Coordinamento Stage & Indies chiede un intervento urgente del Ministero della Cultura per supportare la filiera della musica emergente italiana. Tra le proposte avanzate:

Approvazione del Codice dello Spettacolo per il supporto alla musica italiana;

per il supporto alla musica italiana; Imposizione fiscale sui giganti del web per finanziare le produzioni musicali giovanili;

Attivazione di un Art Bonus , un Bonus Cultura e un Tax Credit per il sostegno alla musica dal vivo;

, un e un per il sostegno alla musica dal vivo; Oscuramento delle produzioni musicali realizzate esclusivamente con Intelligenza Artificiale ;

; Recupero delle tasse e dei diritti d’autore non versati dalle piattaforme streaming, destinando il 25% dei proventi alla produzione musicale giovanile.

La scomparsa della musica indipendente e originale italiana sarebbe una grave perdita culturale e identitaria. Per questo, dopo il Festival di Sanremo, si chiede un incontro con il Ministero della Cultura per affrontare le problematiche di un settore che rischia di estinguersi.

Un grido d’allarme dal mondo emergente

All Music Italia, da sempre attento alla scena indipendente ed emergente, non può ignorare questi dati. Sanremo è un’occasione di visibilità per alcuni, ma cosa succede nel resto dell’anno?

Sostenere la musica indipendente significa anche dare voce alla diversità artistica e promuovere un panorama musicale più ricco e variegato. Senza interventi concreti, rischiamo di perdere non solo un’industria, ma un pezzo fondamentale della nostra cultura.