Artisti, album, singoli, etichette e distributori… il Game of Thrones della musica italiana: chi vince nel primo trimestre

Classifiche musica 2025, primo trimestre 2025. Con la dodicesima settimana dell’anno si è concluso il primo trimestre discografico del 2025 ed è giunta l’ora di scoprire artisti, album, canzoni e case discografiche che, tra numeri uno in classifica e presenze in Top 10, stanno avendo la meglio nel “Game of Thrones” della discografia italiana.

La nostra analisi, come sempre, per approfondire al meglio i risultati, si divide in due parti.

Una è più legata alla gloria: evidenziamo chi è riuscito, nelle vendite e in radio, a ottenere il maggior numero di primi posti nelle classifiche.

La seconda è un’analisi più dettagliata sull’andamento reale del mercato discografico e riguarda solo le case discografiche e i distrubutori: per ogni classifica (FIMI album, singoli e fisico, oltre alla classifica radio di EarOne), analizziamo l’intera Top 10.

Un’analisi che restituisce un quadro più realistico, visto che un album o un singolo possono – grazie a un fedele zoccolo duro – debuttare al primo posto per poi scivolare rapidamente in posizioni di rincalzo.

Partiamo quindi dai numeri uno nelle classifiche. Cliccate in basso su continua.