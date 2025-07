Ballandi Music, siglato un accordo con Sony Music Entertainment Italy

Ballandi Music ha siglato un accordo con Sony Music Entertainment Italy, che da ora in poi distribuirà – in fisico e in digitale – il repertorio artistico della nuova label del gruppo Ballandi, nata con l’obiettivo di scoprire e valorizzare talenti emergenti provenienti da contesti spesso periferici rispetto ai centri tradizionali dell’industria discografica.

“Siamo molto felici per questa partnership con un’azienda che rappresenta la storia della televisione italiana e che storicamente ha sempre avuto idee e intuizioni all’avanguardia“, ha dichiarato il Presidente e CEO di Sony Music Entertainment Andrea Rosi.

Poi, ha aggiunto: “Siamo certi che anche nel campo musicale confermerà questa tradizione e Sony è pronta a fornire tutti i servizi necessari“.

Ed ecco che, attraverso questo accordo, Sony Music metterà a disposizione di Ballandi Music la propria rete di distribuzione capillare e un accesso qualificato al mercato nazionale e internazionale.