Dati Radio TER 2023: Rtl 102.5 ancora prima davanti a RDS e Radio Deejay. Grande crescita per Radio Zeta

Dati di ascolto radio 2023.

Nei giorni scorsi sono stati resi i dati dell’ultima rivelazione TER sugli ascolti delle radio nel 2023. Lo scorso anno sono stati 36,3 milioni gli italiani che hanno ascoltato la radio nel giorno medio, con una crescita del 7,5% rispetto al 2022, e 7,2 milioni nel quarto d’ora medio (+14,1%).

Dai dati rilasciati mancano quelle delle tre reti Rai più ISORADIO. Una scelta voluta come dichiara il vicedirettore vicario delle Radio Rai, Flavio Mucciante: “Non possiamo continuare a garantire con la nostra presenza al tavolo la qualità di un’indagine, che presenta troppe criticità”.

Attualmente le rilevazioni avvengono tramite interviste telefoniche, circa 120.000 divise in quattro trimestri, metodo che verrà utilizzato anche nel 2024 mentre dal 2025 verrà costituito ufficialmente un JIC, con la partecipazione di tutte le parti in causa del settore.

Andiamo a conoscere nel dettaglio la situazione che vede in testa Rtl 102.5 seguita da RDS e da Radio Deejay e le dichiarazioni dei presidenti partendo proprio da quest’ultime.

RTL 102.5, RADIO ZETA e RADIO FRECCIA

Rtl 102.5 si conferma ancora una volta la radio più ascoltata in Italia con una media 6.025.000 ascoltatori giornalieri, numeri che salgono se si contano tutte le radio del gruppo ovvero, Radio Zeta (in grande salita) e Radiofreccia. Le tre radio insieme raggiungono 8.395.000 spettatori.

Nel dettaglio gli ascoltatori medi giornalieri sono 1.333.000 per Radiofreccia e 1.037.000 per Radio Zeta.

Questa la dichiarazione di Lorenzo Suraci, Presidente di Rtl 102.5:

Il Gruppo RTL 102.5 propone per il 2024 una nuova strategia commerciale che coinvolge l’intero sistema RTL 102.5, attivando tutti i tuochpint dalla radio al digital al social per arrivare agli eventi live. I nostri canali social vanto 4,3 milioni di followesr con un tasso di coinvolgimento del 2.3%. Siamo pronti, anche nel 2024 ad affrontare il mercato andando sempre di più a integrare la comunicazione editoriale con quella commerciale offrendo ai Brand nuove proposte di comunicazione ad hoc, coinvolgendo attivamente gli ascoltatori e stimolando la loro attenzione”.

RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL e RADIO M2O

La prima radio del Gruppo GEDI, Radio Deejay, ottiene il primo posto nella graduatoria del quarto d’ora medio (AQH) con 675.000 ascoltatori (+48,0% rispetto al 2022) e si assesta su 5.509.000 (+17,8%) nel Giorno Medio.

La seconda radio GEDI raggiunge 1.338.000 ascoltatori nel Giorno Medio (+2,9%).

Radio M2O ottiene il suo massimo storico sia nell’AQH con 176 mila ascoltatori (+34,4%) sia nel Giorno Medio con 1.766.000 ascoltatori.

Questo il commento di Linus, Direttore Editoriale Radio GEDI e Direttore Artistico di Radio Deejay e Radio Capital:

“Dopo tre anni complicati, potremmo ormai considerare ufficialmente il 2023 l’anno della rinascita per tutto il comparto radio, che si vede ricompensato per il grande impegno, e per le nostre emittenti.

Deejay sta per compiere 42 anni ed è ancora in grado di stupire posizionandosi in vetta alle classifiche e consolidando anno dopo anno una relazione di qualità con il suo pubblico unica nel panorama radiofonico.

Cresce anche Radio Capital che sta trovando una sua strada e una sua stabilità e benissimo m2o, forse in questo momento la radio più originale del panorama italiano. Ma… the best is yet to come!“