Artist First e AWAL, annunciato un accordo di partnership strategica

Una nuova partnership strategica che unisce uno dei principali attori indipendenti del mercato italiano con un colosso globale dello sviluppo artistico. Artist First, distributore indipendente, etichetta discografica e società di servizi italiana, ha annunciato oggi un accordo con AWAL, società globale di sviluppo artistico di proprietà di Sony Music.

Cosa prevede l’accordo tra Artist First e AWAL

L’accordo prevede una collaborazione a doppio binario. Da un lato, l’ampio roster di artisti di Artist First beneficerà del supporto alla crescita e allo sviluppo da parte di AWAL, oltre ad avere accesso ai servizi di distribuzione globale della società a livello mondiale. Dall’altro, Artist First rafforzerà la presenza di AWAL nel mercato italiano, offrendo agli artisti internazionali competenze locali di marketing e promozione.

Un esempio concreto di questa sinergia è già in atto con Djo, il progetto musicale dell’attore, produttore e cantautore Joe Keery (noto per i suoi ruoli in Stranger Things e Fargo). Il suo brano End of Beginning sta vivendo un successo planetario senza precedenti: in Italia ha raggiunto la prima posizione della Top 50 di Spotify ed è stato rilanciato anche in radio, confermandosi come uno dei singoli internazionali più forti del momento.

Va chiarito che, nonostante l’accordo, Artist First rimane una società completamente indipendente.

Le dichiarazioni dei CEO

Claudio Ferrante, Fondatore e CEO di Artist First, ha dichiarato:

“Questa nuova partnership strategica con AWAL aggiungerà una dimensione globale alle nostre capacità di distribuzione e ai nostri servizi, consentendo agli artisti italiani che rappresentiamo di entrare in contatto con nuovi mercati e pubblici in tutto il mondo. Con Artist First che rimane completamente indipendente e focalizzata sull’offrire agli artisti un ambiente in cui possano esprimere liberamente la propria creatività, continueremo a essere fedeli al nostro nome e a mettere sempre l’artista al primo posto.”

Lonny Olinick, CEO di AWAL, ha aggiunto:

“Fin dal nostro primo incontro con Claudio e il suo team abbiamo percepito una forte sintonia di principi tra le nostre due aziende. Condividiamo la dedizione nello sviluppare e valorizzare gli artisti e, insieme, saremo una forza significativa per l’industria musicale italiana. Il mercato italiano è uno dei più entusiasmanti al mondo, con una solida crescita digitale e una comunità di artisti locali molto dinamica; questo è quindi il momento perfetto per innovare e portare nuove soluzioni sul mercato.”

Artist First e AWAL: due realtà complementari

Fondata nel 2009 da Claudio Ferrante, Artist First è il principale gruppo indipendente italiano nel settore della musica e dell’intrattenimento. Con sede a Milano e un team di 50 persone, l’azienda copre l’intero spettro dei servizi dell’industria musicale, dalla distribuzione fisica e digitale al management artistico, dal merchandising agli eventi live attraverso la propria divisione concerti, A1 Concerti.

Con oltre 275 certificazioni Oro, 140 Platino e numerosi Dischi di Diamante, Artist First ha sostenuto artisti fin dagli esordi come Salmo, Gemitaiz, Night Skinny e Dark Polo Gang, oltre a produrre un proprio roster che include Dardust, Gazzelle, Fulminacci e, più recentemente, Alfa.

AWAL offre una gamma di servizi sia ad artisti sia a etichette, tra cui servizi creativi, marketing, distribuzione, A&R e promozione radiofonica. Il roster eterogeneo dell’azienda spazia da artisti emergenti ad artisti di fama internazionale, tra cui Laufey, Little Simz, Jungle, Djo, Lil Peep e molti altri.