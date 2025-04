CTS EVENTIM annuncia la nuova leadership di TicketOne

Andrea Grancini, attuale Direttore Generale di TicketOne, è stato nominato Amministratore Delegato, succedendo a Stefano Lionetti, che rimarrà nel Consiglio di Amministrazione e continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Generale. La transizione garantisce la continuità e rafforza la leadership di TicketOne nel suo prossimo capitolo.

CTS EVENTIM, numero uno per il ticketing e l’intrattenimento dal vivo in Europa e secondo a livello mondiale, ha annunciato una transizione di leadership nella sua sussidiaria italiana, TicketOne.

Andrea Grancini, attualmente Direttore Generale, assume il ruolo di Amministratore Delegato, riportando direttamente a Klaus-Peter Schulenberg, CEO di CTS EVENTIM.

Stefano Lionetti, che ha guidato con successo TicketOne dal 2007, si dimette dalla carica di CEO in questo cambio di leadership. Per garantire un passaggio di consegne senza interruzioni, rimarrà strettamente coinvolto come membro del Consiglio di Amministrazione e come Direttore Generale, concentrandosi su aree chiave come l’Amministrazione e la Finanza.

Il nuovo capitolo per TicketOne

Andrea Grancini porta con sé un’ampia conoscenza del settore e un’esperienza pratica, essendo in TicketOne fin dal suo inizio di carriera. Leader stimato nel settore del ticketing con oltre 25 anni di esperienza, dal 2018 ricopre il ruolo di Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione. La sua profonda conoscenza del settore e le sue solide relazioni all’interno dell’industria forniranno la massima continuità a promotori, clienti e partner, assicurando prosecuzione e ulteriore crescita in futuro.

Durante i suoi 18 anni di attività, Stefano Lionetti ha contribuito in modo determinante a dare forma alla leadership di TicketOne nel mercato italiano del ticketing. Sotto la sua guida, l’azienda ha ampliato la propria presenza, migliorato le proprie capacità tecnologiche e costruito solide partnership. Ha inoltre svolto un ruolo fondamentale nell’acquisizione di TicketOne da parte di CTS EVENTIM nel 2008, rafforzando ulteriormente la sua posizione sul mercato.

TicketOne, leader nel mercato italiano del ticketing

TicketOne è leader nel mercato italiano del ticketing. Promotori, venues e fan utilizzano i suoi servizi per oltre 30.000 eventi ogni anno. La piattaforma web ticketone.it è l’e-commerce di biglietteria di maggior successo in Italia, con oltre 80 milioni di visite all’anno. TicketOne fa parte del Gruppo CTS EVENTIM.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO di CTS EVENTIM:

“Vorrei estendere i miei più sinceri ringraziamenti a Stefano per la sua straordinaria leadership e per i molti successi che abbiamo ottenuto insieme. Sono lieto che continuerà a dare contributo con la sua esperienza come membro del Consiglio di Amministrazione. Congratulazioni ad Andrea per la sua meritata nomina a CEO. Non vedo l’ora di lavorare al suo fianco per guidare TicketOne verso un futuro promettente“.

Andrea Grancini, CEO di TicketOne:

“Sono davvero grato per la fiducia che il Presidente Klaus-Peter Schulenberg e gli azionisti hanno riposto in me e sono davvero entusiasta di poter guidare TicketOne nel suo prossimo capitolo. Vorrei anche dedicare un momento per ringraziare sinceramente Stefano per tutti questi anni di collaborazione. Insieme abbiamo raggiunto risultati significativi. Il futuro sembra luminoso e non vedo l’ora di lavorare al fianco dei nostri fantastici team mentre continuiamo ad avanzare creando soluzioni innovative per i nostri promotori, clienti e committenti“.

Stefano Lionetti, CEO uscente di TicketOne: