Andrea Bocelli: firmato l’accordo live con AEG Presents, il più importante per la musica italiana nel mondo

Andrea Bocelli firma il contratto live più importante della musica italiana: un accordo storico con AEG Presents per portare la sua voce in tour nei palchi più iconici del mondo, in una partnership senza precedenti per un artista classico.

Andrea Bocelli: l’artista italiano più celebre nel mondo entra nella famiglia AEG

Un’intesa di portata globale e un evento che segna la storia della musica italiana: Andrea Bocelli ha firmato con AEG Presents un accordo quinquennale che lo porterà a esibirsi nei luoghi simbolo della musica mondiale. Si tratta del contratto più rilevante mai siglato da un artista italiano e del più imponente di sempre per un cantante di musica classica.

Leader assoluta dell’intrattenimento live, AEG ha prodotto eventi come il Coachella, il British Summer Time a Hyde Park e i tour mondiali di Taylor Swift, Ed Sheeran, Elton John, The Rolling Stones e Paul McCartney. Ora accoglie nella sua scuderia Andrea Bocelli, la voce italiana più amata nel mondo.

«Sono volato personalmente in Italia durante il Coachella per conoscere Andrea e il suo management nel loro ambiente e comprenderne la profondità umana e artistica» ha dichiarato Jay Marciano, Chairman e CEO di AEG Presents. «È un privilegio accogliere nella nostra casa Andrea e accompagnarlo in un nuovo viaggio che alzerà ulteriormente l’asticella della sua arte».

Un piano quinquennale per un tour tra i cinque continenti

A partire dal 1° gennaio 2026, AEG Presents curerà – in collaborazione con WME e il team di management dell’artista – tutta la produzione e promozione dei concerti del Maestro in tutto il mondo: una tournée che abbraccerà cinque continenti, tra festival, teatri e venue leggendarie.

«Questa partnership rappresenta un momento storico, un punto di svolta nella carriera internazionale di Andrea» affermano Veronica Berti e Francesco Pasquero, co-manager dell’artista. «Abbiamo scelto AEG Presents per entrare nel gotha della musica globale, un gruppo che ha mostrato visione, solidità e volontà nel chiudere questo deal».

Anche Kirk Sommer e David Levy di WME sottolineano l’importanza dell’accordo: «Andrea Bocelli non è solo una delle più grandi voci del nostro tempo, è un ambasciatore della bellezza italiana nel mondo».

Un simbolo globale, tra arte e visione

Il nuovo accordo rafforza anche il legame con Universal Music Group, etichetta discografica di riferimento per il Maestro, e con Sugar Music, che detiene il suo catalogo sin dagli esordi. Un passaggio che consolida il suo status di icona culturale e musicale a livello planetario.

Con oltre 90 milioni di dischi venduti, performance davanti a presidenti, papi e reali, e una carriera ininterrotta sui palchi più importanti del mondo – dal Metropolitan Opera al Wembley Stadium – Andrea Bocelli ha costruito un ponte tra musica classica e pop come nessun altro.

Chi è AEG Presents?

AEG Presents è sinonimo di eccellenza nel live entertainment: da Coachella al Stagecoach, passando per All Points East e i tour dei più grandi artisti del pianeta. L’azienda opera in cinque continenti, attraverso un network di venue, agenzie e brand partner, ed è considerata oggi un faro globale per l’industria della musica dal vivo.

Chi è WME?

WME è la più importante agenzia di rappresentanza artistica al mondo. Con oltre 125 anni di storia, opera in ogni ambito culturale e mediatico, dalla musica al cinema, dallo sport alla televisione. Supporta artisti e brand nello sviluppo del loro potenziale su scala internazionale.

Nella foto di copertina Andrea Bocelli con il team AEG e WME per la firma dell’accordo globale: Amos Bocelli, Veronica Berti, Kirk Sommer, Andrea Bocelli, Jay Marciano, Francesco Pasquero, Eugenio D’Andrea, David Levy.