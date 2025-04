L’Avvocato Fabio Falcone ci spiega chi sono, cosa fanno e come diventare A&R

Il ruolo dell’A&R nella discografia e nell’Industria Musicale, un articolo della rubrica Dillo all’Avvocato a cura dell’Avvocato Fabio Falcone.

Oggi l’Avvocato specializzato in Musica, Discografia e Diritto d’Autore, ricordiamo, raro caso di professionista che al tempo stesso è egli stesso artista e cantautore con La Differenza e come Pianista Indie, ci parla di una figura fondamentale nel mondo della discografia e il cui ruolo è in continua evoluzione: l’A&R.

Non perdiamoci in chiacchiere quindi e lasciamo la parola all’Avvocato Falcone a cui, ricordiamo, potete scrivere mandando una mail a Redazione@allmusicitalia.it con oggetto Dillo all’Avvocato o sul suo sito ufficiale cliccando qui.

Chi è l’A&R e cosa fa?

Vi siete mai chiesti chi c’è dietro alla scoperta di nuovi artisti ? Chi sceglie i talenti che poi ascoltiamo nelle playlist di tendenza ? Bene, il merito spesso va a una figura fondamentale dell’industria musicale: l’A&R. Ma di cosa si occupa esattamente?

A&R sta per Artists and Repertoire, ed è colui che, all’interno di un’etichetta discografica, ha il compito di scovare nuovi talenti e guidarli nella loro crescita artistica.

Un po’ talent scout, un po’ produttore, un po’ manager. Insomma, una figura multitasking che lavora dietro le quinte per trasformare una promessa in una star.

Perché è così importante?

L’A&R non si limita a dire: “Questo artista mi piace”. No, il suo lavoro è molto più complesso. Deve analizzare il mercato, capire quali generi funzionano, prevedere le tendenze e trovare artisti che possano avere un impatto sul pubblico.

E non è finita qui: una volta scoperto un talento, l’A&R aiuta a definire il suo suono, a scegliere i brani da registrare, a collaborare con produttori e autori e a costruire un’identità artistica forte.

In poche parole, è il ponte tra l’artista e il successo.

Come si diventa A&R ?

Non esiste una scuola specifica per diventare A&R ma servono competenze ben precise: bisogna avere un ottimo orecchio musicale, conoscere il mercato discografico, avere fiuto per le hit e una grande rete di contatti.

Molti iniziano lavorando come stagisti nelle case discografiche, altri si fanno strada come talent scout indipendenti, scovando nuovi artisti su YouTube, TikTok o Spotify.

L’A&R nell’era digitale.

Un tempo, l’A&R scopriva talenti nei piccoli club o grazie alle demo inviate in casa discografica. Oggi tutto è cambiato: i social e le piattaforme di streaming hanno rivoluzionato il modo in cui si scoprono gli artisti.

Un video virale su TikTok può far decollare una carriera in poche ore, e gli A&R devono essere rapidissimi a intercettare le nuove tendenze. Ma attenzione, perché la concorrenza è altissima !

Oggi anche gli artisti possono autopromuoversi e raggiungere il pubblico senza bisogno di un’etichetta discografica. Questo ha reso il lavoro dell’A&R ancora più strategico: deve non solo trovare talenti, ma anche convincerli che un contratto con una major può fare la differenza.

E dal punto di vista legale?

Se l’A&R trova un artista con del potenziale, la prima cosa che fa è proporgli un contratto.

Qui entrano in gioco gli aspetti legali: diritti d’autore, percentuali sulle royalties, vincoli contrattuali. Insomma, è un mondo affascinante ma anche pieno di insidie per chi non sa come muoversi.

Fare l’A&R non è un mestiere per tutti ma se avete una passione per la musica, un buon intuito e tanta determinazione, potrebbe essere la strada giusta per voi. Il mondo della musica è in continua evoluzione, e chi riesce ad anticipare le tendenze ha un posto assicurato nel futuro dell’industria musicale.

E voi? Vi piacerebbe lavorare come A&R? Scrivetemi la vostra opinione e, se vi interessa approfondire l’argomento, trovate altri articoli sul mio sito ufficiale www.fabiofalcone.com.

Alla prossima!