Le classifiche FIMI settimana 18 2026 (dal 24 al 30 aprile) vedono un nome imporsi, quello di JULI. Il Producer debutta al numero due della Top Album con il suo primo album, Solito cinema (Epic), conquista il primo posto della Top Fisico e piazza diversi brani nella Top 100 Singoli.

L’unica artista che gli impedisce di prendersi la vetta della Top Album è SHIVA con il suo Vangelo (Milano Ovest / Columbia), che resta al numero uno per la terza settimana.

Per il resto, settimana 18 è una corsa a due: i debutti italiani da una parte, il catalogo internazionale di Michael Jackson dall’altra, rilanciato dall’uscita del film “Michael” e dalla colonna sonora ufficiale, che entra al numero quattordici della Top Album e al numero cinque della Top Fisico.

I MOVIMENTI DELla Top 100 Album FIMI

Tra i big italiani che restano nelle posizioni alte, GEOLIER tiene Tutto è possibile al numero quattro per la quindicesima settimana, MADAME scende dal due al cinque con Disincanto, OLLY resta in Top10 con Tutta vita (sempre) alla settantanovesima settimana di permanenza. Il dato che salta agli occhi è la risalita di MARRACASH: Persona torna al numero tre dopo trecentotrentanove settimane di permanenza, recuperando tredici posizioni in una settimana sola.

Tra le nuove uscite italiane in Top 100 oltre a Solito cinema di JULI troviamo Crash out di AIRA (Atlantic, Warner Music).

Il fenomeno parallelo è Michael Jackson: oltre alla colonna sonora del film, rientrano in Top 100 Thriller (40th anniversary edition) al numero undici (in salita di quarantanove posizioni), Bad al ventidue, Number ones al sessantasette, Dangerous al settantaquattro e Off the wall all’ottantasei. .

Top 20 Album FIMI – settimana 18 2026