4 Maggio 2026
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4 Maggio 2026

Classifiche FIMI 18 2026: JULI debutta al numero due, Michael Jackson rientra con quattro album

Le classifiche FIMI settimana 18 2026 (24-30 aprile): album, singoli, fisico tra debutti e rientri storici.

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Copertina All Music Italia per le Classifiche FIMI settimana 18 2026 con SHIVA, Samurai Jay e JULI
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Le classifiche FIMI settimana 18 2026 (dal 24 al 30 aprile) vedono un nome imporsi, quello di JULI. Il Producer debutta al numero due della Top Album con il suo primo album, Solito cinema (Epic), conquista il primo posto della Top Fisico e piazza diversi brani nella Top 100 Singoli.

L’unica artista che gli impedisce di prendersi la vetta della Top Album è SHIVA con il suo Vangelo (Milano Ovest / Columbia), che resta al numero uno per la terza settimana.

Per il resto, settimana 18 è una corsa a due: i debutti italiani da una parte, il catalogo internazionale di Michael Jackson dall’altra, rilanciato dall’uscita del film “Michael” e dalla colonna sonora ufficiale, che entra al numero quattordici della Top Album e al numero cinque della Top Fisico.

I MOVIMENTI DELla Top 100 Album FIMI

Tra i big italiani che restano nelle posizioni alte, GEOLIER tiene Tutto è possibile al numero quattro per la quindicesima settimana, MADAME scende dal due al cinque con Disincanto, OLLY resta in Top10 con Tutta vita (sempre) alla settantanovesima settimana di permanenza. Il dato che salta agli occhi è la risalita di MARRACASH: Persona torna al numero tre dopo trecentotrentanove settimane di permanenza, recuperando tredici posizioni in una settimana sola.

Tra le nuove uscite italiane in Top 100 oltre a Solito cinema di JULI troviamo Crash out di AIRA (Atlantic, Warner Music).

Il fenomeno parallelo è Michael Jackson: oltre alla colonna sonora del film, rientrano in Top 100 Thriller (40th anniversary edition) al numero undici (in salita di quarantanove posizioni), Bad al ventidue, Number ones al sessantasette, Dangerous al settantaquattro e Off the wall all’ottantasei. .

Top 20 Album FIMI – settimana 18 2026

  1. VangeloSHIVA (Milano Ovest / Columbia) stabile
  2. Solito cinemaJULI (Epic) nuova entrata
  3. PersonaMARRACASH (Universal Strategic) +13
  4. Tutto è possibileGEOLIER (Atlantic) -1
  5. DisincantoMADAME (Sugar) -3
  6. Tutta vita (sempre)OLLY (Epic) -2
  7. Anche gli eroi muoionoKID YUGI (EMI) -1
  8. Debí tirar más fotosBAD BUNNY (Rimas Entertainment) -1
  9. Comuni immortaliACHILLE LAURO (Atlantic) -4
  10. La bellavitaARTIE 5IVE (Trenches Records / Warner Records) -2
  11. Thriller (40th anniversary edition)MICHAEL JACKSON (Epic / Legacy Recordings) +49
  12. Ma’BLANCO (EMI) -2
  13. MediterraneoBRESH (Epic) -1
  14. Michael: Songs from the motion picture (O.S.T.)MICHAEL JACKSON (Legacy Recordings) nuova entrata
  15. Crash outAIRA (AIRA / Atlantic) nuova entrata
  16. ArirangBTS (EMI) -7
  17. Dio lo sa – Atto IIGEOLIER (Atlantic) -3
  18. Your favorite toyFOO FIGHTERS (RCA Records Label) nuova entrata
  19. Santana money gangSFERA EBBASTA & SHIVA (Cupido / Milano Ovest) -2
  20. CalcinacciFULMINACCI (Maciste Dischi / Warner Records) -7
Continua

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