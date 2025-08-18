18 Agosto 2025
di
All Music Italia
Classifiche di vendita
Condividi su:
18 Agosto 2025

Classifiche FIMI 33: Alfa, primo nei singoli, risale sul podio con il suo album

Nuova numero uno internazionale nella classifica del formato fisico

Classifiche di vendita di All Music Italia
classifica di vendita FIMI 32 2025
Condividi su:

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 33/2025.

In attesa dell’arrivo dei nuovi album, da fine mese e poi per tutto l’autunno fino a dicembre (vedi qui), regna la calma nelle classifiche FIMI.

In questa 33esima settimana si conferma al primo posto Olly con Tutta vita mentre l’ultimo album di Alfa risale fino al secondo posto della classifica. Chiudono il podio Sfera Ebbasta & Shiva.

Debutta alla #26 Lost americana, album di MGK.

Classifica FIMI album: settimana 33/2025

  1. Tutta vita – Olly (=)
  2. Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa (+4)
  3. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva (+1)
  4. Debí tirar más fotos – Bad Bunny (+4)
  5. Dio lo sa – Atto II – Geolier (–2)
  6. Mediterraneo – Bresh (+1)
  7. Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo (–2)
  8. Locura – Lazza (+1)
  9. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari (+1)
  10. Il mio lato peggiore – Luchè (+3)
  11. Mi ami mi odi – Elodie (+3)
  12. No Regular Music 2 – Sadturs & Kiid (–10)
  13. Comuni mortali – Achille Lauro (–2)
  14. La Bellavita – Artie 5ive (+1)
  15. Vera Baddie – ANNA (+3)
  16. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi (+3)
  17. Uforia – Tony Boy (–1)
  18. Mentre Los Angeles brucia – Fabri Fibra (–1)
  19. Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists (+4)
  20. Alaska Baby – Cesare Cremonini (=)

Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle di Alvise Salerno con i brani promossi e bocciati dell’estate 2025 1

Top e Flop estate 2025: i brani che hanno sorpreso e quelli che hanno stancato
Antonia finalista di Amici 24 e Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai, rottura professionale 2

Antonia e Stefano Clessi: a pochi mesi dalla finale di Amici di interrompe la collaborazione
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Vista delle strade di Sanremo con il Teatro Ariston, sede del Festival di Sanremo, in relazione al nuovo accordo tra Rai e Comune per le edizioni 2026-2029 4

Il Festival di Sanremo resta a casa? Il nuovo accordo tra Rai e Comune dovrebbe coprire dal 2026 al 2029
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 5

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Fedez sul palco del Red Valley Festival mentre presenta la nuova strofa di Tutto il contrario 6

Fedez sempre al centro delle polemiche: dallo Stoccafisso alla nuova strofa di "Tutto il contrario" con Tony Effe, Elodie e Achille Lauro
Pippo Baudo è morto a 89 anni, la carriera tra televisione e Festival di Sanremo 7

Pippo Baudo è morto a 89 anni: addio al gigante della televisione italiana che ha rivoluzionato il Festival di Sanremo
Pippo Baudo ricordo cantanti 8

Il mondo della musica piange Pippo Baudo. Per lui un'ondata d'affetto e gratitudine!
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 10

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia

Cerca su A.M.I.