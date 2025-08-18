Classifiche FIMI 33: Alfa, primo nei singoli, risale sul podio con il suo album

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 33/2025.
In attesa dell’arrivo dei nuovi album, da fine mese e poi per tutto l’autunno fino a dicembre (vedi qui), regna la calma nelle classifiche FIMI.
In questa 33esima settimana si conferma al primo posto Olly con Tutta vita mentre l’ultimo album di Alfa risale fino al secondo posto della classifica. Chiudono il podio Sfera Ebbasta & Shiva.
Debutta alla #26 Lost americana, album di MGK.
Classifica FIMI album: settimana 33/2025
- Tutta vita – Olly (=)
- Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa (+4)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva (+1)
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny (+4)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier (–2)
- Mediterraneo – Bresh (+1)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo (–2)
- Locura – Lazza (+1)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari (+1)
- Il mio lato peggiore – Luchè (+3)
- Mi ami mi odi – Elodie (+3)
- No Regular Music 2 – Sadturs & Kiid (–10)
- Comuni mortali – Achille Lauro (–2)
- La Bellavita – Artie 5ive (+1)
- Vera Baddie – ANNA (+3)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi (+3)
- Uforia – Tony Boy (–1)
- Mentre Los Angeles brucia – Fabri Fibra (–1)
- Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists (+4)
- Alaska Baby – Cesare Cremonini (=)
Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.