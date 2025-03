Classifica FIMI, singoli e album più venduti della settimana 11/2025: tornano in vetta le icone con Lady Gaga e Vasco Rossi (live)

Classifiche di vendita FIMI album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 11/2025.

Dopo tre settimane al vertice Olly cede la prima posizione, pur rimanendo sul podio, a Lady Gaga che debutta al primo posto con il nuovo album, Mahyem. Per lei si tratta della terza volta in Italia dopo Born this way e Chromatica. Straordinario il secondo posto di Vasco Rossi visto che si tratta di un disco live e, diciamolo, la discografia del Blasco abbonda di dischi live. Un segno che il suo successo continua a tenere saldo il suo pubblico ma anche conquistare le nuove generazioni.

Debutto in Top 15 per il nuovo disco dei Coma_Cose mentre La Vita segreta delle città di Murubutu fa il suo ingresso alla #28 e alla #40 la versione speciale anniversario di Desaparecido dei Litfiba, edizione che arriva a 40 anni dall’uscita.

Ecco le classifiche FIMI dal 07/03/2025 al 13/3/2025.

Classifica FIMI album: i dischi più venduti della settimana 10/25

MAYHEM – Lady Gaga – EMI/Universal (NEW) Vasco Live Milano San Siro – Vasco Rossi – EMI/Universal (NEW) Tutta vita – Olly – Epic/Sony (-2) Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner (-2) Vita_Fusa – Coma Cose – Asian Fake/Warner (NEW) Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (-3) Tropico del Capricorno – Guè – Island/Universal (-3) Locura – Lazza – Island/Universal (-2) È finita la pace – Marracash – Island/Universal (-4) Icon – Tony Effe – Island/Universal (-2) Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (-1) Ferite (Deluxe Edition) – Capo Plaza – Plaza Music/Warner (-1) Vera Baddie – Anna – EMI/Universal (-1) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (+1) Sanremo 2025 – Various Artists – Warner (-6) Going Hard 3 – Tony Boy – 22 SRL/Warner (-2) Il corpo umano Vol. 1 – Jovanotti – Island/Universal (+1) Gira, il mondo gira – Olly – Epic/Sony (-2) L’albero delle noci – Brunori Sas – Island/Universal (-6) X2VR – Sfera Ebbasta – Island/Universal (+4)



Clicca in basso su continua per le classifiche di vendita dei singoli e quella del supporto fisico.