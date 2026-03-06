Classifica FIMI settimana 10: Sanremo domina la Top 20 con Samurai Jay primo

Le classifiche FIMI della settimana 10 del 2026 confermano l’impatto del Festival di Sanremo 2026 sul mercato musicale italiano.
Classifica FIMI settimana 10 2026: album e singoli più venduti
Se la scorsa settimana, con soli due giorni di rilevazione, i brani in gara al Festival di Sanremo 2026 occupavano ben nove posizioni nella Top 10, questa settimana la classifica FIMI relativa ai singoli più venduti vede la Top 20 interamente occupata dalle canzoni della kermesse, con un’unica eccezione: TonyPitony alla #17 con Donne Ricche (Acoustic Version).
Contrariamente alla scorsa settimana, però, quest’oggi il re dei singoli è Samurai Jay, che con la sua Ossessione spodesta Marco Masini & Fedez, ora alla #5, superati anche da Sal Da Vinci (Per Sempre Sì, #2) e Sayf (Tu Mi Piaci Tanto, #3).
Nella classifica degli album, invece, Kid Yugi mantiene la prima posizione con Anche Gli Eroi Muoiono, tallonato da Geolier stabile alla #2 con Tutto è Possibile e Olly, che supera Bad Bunny con Tutta Vita (Sempre).
Tra le nuove uscite, da segnalare l’ingresso di Ermal Meta alla #7 con Funzioni Vitali e di Tredici Pietro alla #10 con Non Guardare + Giù.
Clicca in basso su “continua” per scoprire le classifiche complete FIMI Album, Singoli e Supporto Fisico della settimana 10 del 2026.