Classifica Radio EarOne settimana 9 – 2025: Sanremo continua a dominare, con Olly che conquista la vetta

Classifica Radio EarOne settimana 9 del 2025…le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

È appena terminata la seconda settimana di programmazione delle canzoni di Sanremo 2025 in radio che, come di consueto, registrano un normale calo fisiologico rispetto alla scorsa settimana.

Come la settimana precedente, il podio continua ad essere interamente sanremese, con Olly con la sua Balorda nostalgia che conquista la vetta, spodestando Achille Lauro con Incoscienti giovani che scende alla #3. Sale alla #2 Cuoricini dei Coma Cose, uno dei brani più radiofonici di questa edizione.

La più alta ascesa a livello di posizioni è quella del nostro futuro rappresentante all’Eurovision Song Contest, ovvero Lucio Corsi con Volevo essere un duro, che entra in Top 10 alla #8 scalando di ben sei posizioni

In generale, le canzoni in Top 10 aumentano e diventano sette: sono quelle di Olly, Coma Cose, Achille Lauro, Giorgia, The Kolors, Lucio Corsi e Elodie e in Top 50 aumentano a 23 su 30.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.