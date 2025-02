Classifica Radio EarOne settimana 8 – 2025: Achille Lauro, Giorgia e Olly dominano. Tutti i brani più trasmessi

Classifica Radio EarOne settimana 8 del 2025… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Ci siamo, dopo il debutto con solo due giorni di programmazione le canzoni di Sanremo 2025 invadono le radio italiana conquistando interamente il podio oltre che sei delle 10 posizioni della Top Ten.

Achille Lauro con la sua Incoscienti giovani batte La Cura per me di Giorgia, brano più amato dalla critica, e il vincitore Olly.

In totale i brani del Festival in Top 50 sono venti su trenta canzoni in gara. L’impatto nelle radio rispetto allo scorso anno è minore.

Se è vero che tutte le prime cinque posizioni, esattamente come nel 2024, sono occupate da brani della kermesse, lo scorso anno erano 8 in Top 10 (quest’anno 6) e 24 in Top 50 (quest’anno 20).

Va detto che le scelte di Conti sono stati sicuramente più rischiose ( e premiate) rispetto a quelle radio friendly di Amadeus dell’ultima annata con brani di cantautorato puro, da Brunori a Corsi passando per Cristicchi.

Un segno importante di quanto il Festival sia in grado di far amare le canzoni al di là del genere musicale.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell'industria discografica.