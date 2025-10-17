Classifica radio EarOne – settimana 42: Giorgia sale alla numero 1. È la terza donna italiana a riuscirci da solista quest’anno

Classifica Radio EarOne settimana 42 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.
Dopo averla sfiorata al debutto, fermata solo da Gaga, Giorgia riesce a risalire di ben otto posizioni con la sua Golpe conquistando per la prima volta la numero 1. È la terza donna italiana solista a riuscirci nel 2025 dopo Gaia e Annalisa.
Scendono di una posizione sul podio sia Annalisa con Marco Mengoni e Lady Gaga.
I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.