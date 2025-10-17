17 Ottobre 2025
di
Radio Charts
17 Ottobre 2025

Classifica radio EarOne – settimana 42: Giorgia sale alla numero 1. È la terza donna italiana a riuscirci da solista quest’anno

Dopo averla sfiorata al debutto, Giorgia si prende la vetta con "Golpe".

Giorgia, Annalisa, Marco Mengoni e Lady Gaga nella classifica radio EarOne settimana 42 del 2025
Classifica Radio EarOne settimana 42 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Dopo averla sfiorata al debutto, fermata solo da Gaga, Giorgia riesce a risalire di ben otto posizioni con la sua Golpe conquistando per la prima volta la numero 1. È la terza donna italiana solista a riuscirci nel 2025 dopo Gaia e Annalisa.

Scendono di una posizione sul podio sia Annalisa con Marco Mengoni e Lady Gaga.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

