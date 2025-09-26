26 Settembre 2025
di
All Music Italia
Radio Charts
Condividi su:
26 Settembre 2025

Classifica radio EarOne – settimana 39: Lady Gaga sale in prima posizione, Giorgia debutta alla #2 con “Golpe”

Gaga è la quarta artista internazionale a conquistare la numero 1 in Italia nel 2025.

Radio Charts di All Music Italia
Classifica radio EarOne settimana 39 2025
Condividi su:

Classifica Radio EarOne settimana 39 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Podio tutto nuovo questa settimana con Lady Gaga che sale fino al primo posto della classifica e ferma di poco l’ingresso del nuovo singolo di Giorgia che debutta alla #2. Chiude il podio Questa domenica di Olly.

Gaga è la quarta artista internazionale a conquistare il primo posto in classifica radio EarOne questa settimana. Prima di lei nel 2025 ci sono riusciti Lola Young, Ed Sheeran 82 settimane) e Doechii (3 settimane).

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 1

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presenta il singolo "Bollicine"
Laura Pausini ritorna con La mia storia tra le dita, cover di Grignani 2

Warner Chappell: "la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni"
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di affermazioni false dagli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca 5

Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di diffamazione aggravata da Grignani e Massimo Luca
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 7

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Alessandro Tomasi a X Factor 2025 9

X Factor 2025: chi è Alessandro Tomasi, il 16enne che con “Era già tutto previsto”, ottiene la standing ovation dei giudici
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 10

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"

Cerca su A.M.I.