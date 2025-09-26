Classifica radio EarOne – settimana 39: Lady Gaga sale in prima posizione, Giorgia debutta alla #2 con “Golpe”

Classifica Radio EarOne settimana 39 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Podio tutto nuovo questa settimana con Lady Gaga che sale fino al primo posto della classifica e ferma di poco l’ingresso del nuovo singolo di Giorgia che debutta alla #2. Chiude il podio Questa domenica di Olly.

Gaga è la quarta artista internazionale a conquistare il primo posto in classifica radio EarOne questa settimana. Prima di lei nel 2025 ci sono riusciti Lola Young, Ed Sheeran 82 settimane) e Doechii (3 settimane).

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.