Classifica radio EarOne – settimana 33: Blanco si prende la #1, ottimo esordio per il nuovo singolo di Emanuele Aloia

Classifica Radio EarOne settimana 33 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Dopo nove settimane in cui ad alternarsi in vetta alla classifica ci sono stati due brani, A me mi piace di Alfa ft. Manu Chao e Pronto come va dei The Kolors, con il primo in vantaggio sei a tre, nella settimana che porta a ferragosto c’è una nuova numero uno. Si tratta di Blanco con la sua Maledetta rabbia, brano che riesci così a replicare il primo posto in radio come avvenuto con il precedente singolo, Piangere a 90.

Rimanendo in tema classifiche radio, per chi non seguisse la nostra pagina Instagram, negli scorsi giorni abbiamo svelato grazie ad EarOne le Top 10 dell’estate, dall’1 giugno al 7 agosto, di quasi 70 radio tra nazionali e locali. Le trovate qui.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.