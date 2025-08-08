8 Agosto 2025
Classifica radio EarOne – settimana 32: continua il testa a testa tra Alfa e i The Kolors

Sale sul podio questa settimana "Serenata" di Serena Brancale e Alessandra Amoroso

Classifica radio EarOne settimana 32 - 2025
Classifica Radio EarOne settimana 32 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

Torna al primo posto della classifica EarOne, per la terza volta, l’unico brano che sembra, a livello radiofonico, riuscire a tenere testa ad Alfa e Manu Chao… parliamo di Pronto come va dei The Kolors.

Tra le sorprese il singolo di Cioffi con l’artista spagnola Mar Lucas, Sola (Ti amo), che si avvicina alla Top 20.

Ad accomunare queste tre canzoni la produzione, o la presenza in veste di autori, dei Room9.

Sale sul podio la coppia Serena Brancale con Alessandra Amoroso mentre scende alla #8 quella con Rocco Hunt e Noemi.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

