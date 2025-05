Classifica radio Earone – settimana 22: Blanco vola in prima posizione, mentre i brani sanremesi spariscono

Classifica Radio EarOne settimana 22 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane

Per la prima volta dopo settimane, il podio fa spazio alla musica italiana. A riuscire in questo intento è Blanco con il suo nuovo singolo Piangere a 90 (leggi qui le parole di Tananai sul brano!) che scala ben quattordici posizioni e raggiunge la #1, seguito da Ed Sheeran e Miley Cyrus.

Mentre Alfa (QUI l’intervista) con Manu Chao in A Me Mi Piace riesce ad entrare in Top 5, Fedez e Clara con la loro Scelte Stupide crolla, uscendo sia dalla Top 5 che dalla Top 10, fermandosi alla #17.

Dopo tre mesi e mezzo, i brani del Festival di Sanremo 2025 non sono presenti nella Top 50.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana. Scorri per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.