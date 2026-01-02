2 Gennaio 2026
Classifica EarOne settimana 1 2026: Annalisa inizia l’anno al comando

La prima rilevazione dell'anno vede Annalisa scalzare Noemi dal primo posto. Jovanotti è protagonista della scalata più alta.

Classifica radio EarOne settimana 1 2026
La prima classifica radio EarOne del 2026 segna il ritorno sul trono di Esibizionista. Il brano di Annalisa inizia il nuovo anno conquistando la vetta della classifica dei passaggi radiofonici, scalzando Noemi che scivola ai piedi del podio.

La settimana 1 del 2026 vede una top 3 estremamente dinamica: alle spalle dell’artista ligure resiste Taylor Swift con The Fate Of Ophelia, mentre la vera sorpresa è rappresentata da Jovanotti. Il singolo estratto dal suo nuovo progetto, compie un balzo di tredici posizioni portando So Solo Che La Vita dritto sul gradino più basso del podio.

L’anno parte quindi con Warner Music in testa e Island/Universal Music ad occupare le restanti due posizioni del podio.

I dati sono elaborati da EarOne, partner dell’industria discografica italiana.

Clicca in basso su continua per scoprire tutte le new entry e la classifica completa.

