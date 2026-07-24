Classifica EarOne settimana 30 2026: cambia la vetta dell’airplay radio italiano. Partenope di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors scala l’ultimo gradino e conquista il primo posto, scavalcando i Pinguini Tattici Nucleari di Sorry Scusa Lo Siento. La new entry più alta della Top 50 è di Achille Lauro, che debutta al numero 17 con La Città Degli Angeli. In top 10 sale anche Noemi, che con Tu Cosa Fai Questa Sera guadagna sette posizioni.

Classifica EarOne Top 50 settimana 30 2026: Partenope in vetta

Partenope guadagna una posizione e si prende il primo posto dell’airplay. Alle sue spalle restano i Pinguini Tattici Nucleari e Tommaso Paradiso con Agitare Coca Cola. La settimana è mossa da diversi balzi: GISELE guadagna diciannove posizioni, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D’Angelo diciassette, mentre crollano Sal Da Vinci (-23) e J-AX (-19).

Classifica EarOne Top 50 · Settimana 30, 2026 # Titolo Artista Var. 1 Partenope Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors ▲ 1 2 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▼ 1 3 Agitare Coca Cola Tommaso Paradiso ▲ 1 4 Canto d’amore Angelina Mango, Marco Mengoni ▲ 2 5 Flamenco Paranoia Samurai Jay ▼ 2 6 Tu Cosa Fai Questa Sera Noemi ▲ 7 7 Bossa Nostra GAIA ▲ 2 8 Talk To You ANOTR, 54 Ultra ▼ 1 9 Dracula Tame Impala ▼ 4 10 Summer Funk Francesco Gabbani ▲ 1 11 Antidroga Emma, Fabri Fibra ▼ 3 12 On My Soul Bruno Mars = 13 White Girl Wasted ANNA ▲ 4 14 Buon Vento Jovanotti, ALFA = 15 Viajando Por El Mundo KAROL G, Manu Chao ▲ 1 16 Cabana Irama ▼ 1 17 La Città Degli Angeli Achille Lauro NEW 18 Buona Domenica Sayf ▼ 8 19 Dance No More Harry Styles ▲ 13 20 Danceteria Madonna ▲ 15 21 La Costiera Amalfitana Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D’Angelo ▲ 17 22 DNA Gabry Ponte, Jovanotti = 23 Maledetto Me Fulminacci ▼ 2 24 Dimanche Midi Pile GISELE ▲ 19 25 Magnetic The Bausa ▼ 2 26 M’Ama Non M’Ama Madame ▲ 3 27 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter ▼ 9 28 Tucamacarena Baby K ▲ 2 29 Drop Dead Olivia Rodrigo ▼ 1 30 Businessman Ditonellapiaga ▼ 3 31 Movin’ To The Sun HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté ▲ 3 32 La Testa Gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa ▲ 4 33 Wo, Man Peggy Gou, Ayra Starr NEW 34 Material Lover Sienna Spiro ▼ 14 35 Los Angeles BLANCO ▼ 10 36 America Inc. Gianna Nannini, Marracash ▼ 10 37 L’Ultima Canzone Juli, Biagio Antonacci ▼ 4 38 Hippy Ya Yo (Però Anche No) J-AX ▼ 19 39 Romantica Ultimo ▲ 15 40 My Body Isn’t Ready SOMBR ▲ 9 41 Good Old Days Chris de Sarandy ▲ 4 42 Runway Lady Gaga, Doechii = 43 Street Of Dreams U2 ▼ 6 44 Carmela Cioffi ▲ 7 45 Girl Next Door mgk, Wiz Khalifa ▼ 5 46 Jealous Lover The Rolling Stones NEW 47 Poesia Sal Da Vinci ▼ 23 48 Bam Bam Bambina Elettra Lamborghini ▼ 4 49 Comuni Immortali Achille Lauro ▼ 18 50 Potential SOMBR ▼ 9 Dati EarOne, settimana 30 2026 (da venerdì 17 a giovedì 23 luglio). La riga fucsia segnala il primo posto, la riga lime la new entry più alta.

Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 30 2026: Angelina Mango e Marco Mengoni restano al comando

Nella Top 10 delle etichette indipendenti resta salda in vetta Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, davanti ad ANOTR e 54 Ultra con Talk To You. La new entry più alta è di Peggy Gou e Ayra Starr, che debuttano al sesto posto con Wo, Man. Guadagna la top 10 anche Malika Ayane, che con una possibilità sale dal tredicesimo al decimo posto.

Classifica EarOne Indipendenti Top 10 · Settimana 30, 2026 # Titolo Artista Var. 1 Canto d’amore Angelina Mango, Marco Mengoni = 2 Talk To You ANOTR, 54 Ultra = 3 DNA Gabry Ponte, Jovanotti = 4 M’Ama Non M’Ama Madame = 5 Movin’ To The Sun HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté = 6 Wo, Man Peggy Gou, Ayra Starr NEW 7 Romantica Ultimo ▲ 1 8 Good Old Days Chris de Sarandy ▼ 2 9 Carmela Cioffi ▼ 2 10 una possibilità Malika Ayane ▲ 3 Classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti, settimana 30 2026 (da venerdì 17 a giovedì 23 luglio).

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.