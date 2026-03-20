20 Marzo 2026
di
All Music Italia
Radio Charts
Condividi su:
20 Marzo 2026

Classifica EarOne Radio: Ditonellapiaga si conferma in vetta, Annalisa debutta subito in Top 5

La Top 50 dei brani più trasmessi dalle radio italiane nella dodicesima settimana dell'anno. Analisi e nuove entrate.

Radio Charts di All Music Italia
Ditonellapiaga e Annalisa protagoniste della classifica EarOne Radio settimana 12 2026
Condividi su:

Nella Classifica EarOne Radio settimana 12 del 2026, Ditonellapiaga mantiene salda la prima posizione, mentre Annalisa debutta prepotentemente direttamente in Top 5 e Alex Warren mette a segno un balzo in avanti di ben 15 posizioni.

La Classifica EarOne Radio settimana 12 2026 racconta di un airplay italiano piuttosto statico nelle posizioni di vertice, dove la stabilità regna sovrana. Ditonellapiaga e Sayf confermano rispettivamente la prima e la seconda posizione, dimostrando come le radio abbiano trovato i loro punti fermi di questo periodo. A smuovere le acque ci pensa Annalisa, che con il suo nuovo singolo si piazza immediatamente al quarto posto, confermando un feeling con le emittenti che non conosce battute d’arresto. Bene anche Samurai Jay che guadagna una posizione ed entra sul podio.

Fuori dalla Top 10, spiccano le accelerazioni di Alex Warren e della coppia Calvin Harris e Kasabian, entrambi in salita di 15 gradini. Da segnalare anche l’ingresso della coppia inedita formata da Eros Ramazzotti e Max Pezzali e il debutto di Emma e Rkomi. Un quadro che, tra conferme e nuovi arrivi di peso, preannuncia settimane di forte competizione per la vetta.

I dati sono forniti da EarOne.

Scorri in basso per la Top 50 completa.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Canzonissima 2026, la scaletta della prima puntata su Rai 1 1

Canzonissima 2026 prima puntata: la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti
Serale Amici 2026 anticipazioni 21 marzo 2

Serale Amici 2026, anticipazioni: tripla eliminazione nella prima puntata con Annalisa
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 3

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Achille Lauro durante il tour 2026 in cui ha presentato in anteprima In viaggio verso il Paradiso 4

Achille Lauro, "In viaggio verso il Paradiso": testo, significato e il tour negli stadi 2027
Tish ex concorrente di Amici racconta la sua esperienza nel talent 5

Tish racconta il dopo Amici: “Le major? Ti fanno firmare per toglierti dal mercato”
I quattro giudici del Serale di Amici 2026: Amadeus, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio 6

Amici 2026 Serale: i giudici ufficiali sono Amadeus, D'Alessio, D'Amario e Malgioglio
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 20 marzo: singoli più attesi settimana 12/2026 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 20 marzo 2026
Canzonissima 2026 regolamento spiegato da Milly Carlucci 9

Come funziona Canzonissima 2026: il regolamento del programma di Milly Carlucci
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.