Classifica EarOne Radio: Ditonellapiaga si conferma in vetta, Annalisa debutta subito in Top 5

Nella Classifica EarOne Radio settimana 12 del 2026, Ditonellapiaga mantiene salda la prima posizione, mentre Annalisa debutta prepotentemente direttamente in Top 5 e Alex Warren mette a segno un balzo in avanti di ben 15 posizioni.

La Classifica EarOne Radio settimana 12 2026 racconta di un airplay italiano piuttosto statico nelle posizioni di vertice, dove la stabilità regna sovrana. Ditonellapiaga e Sayf confermano rispettivamente la prima e la seconda posizione, dimostrando come le radio abbiano trovato i loro punti fermi di questo periodo. A smuovere le acque ci pensa Annalisa, che con il suo nuovo singolo si piazza immediatamente al quarto posto, confermando un feeling con le emittenti che non conosce battute d’arresto. Bene anche Samurai Jay che guadagna una posizione ed entra sul podio.

Fuori dalla Top 10, spiccano le accelerazioni di Alex Warren e della coppia Calvin Harris e Kasabian, entrambi in salita di 15 gradini. Da segnalare anche l’ingresso della coppia inedita formata da Eros Ramazzotti e Max Pezzali e il debutto di Emma e Rkomi. Un quadro che, tra conferme e nuovi arrivi di peso, preannuncia settimane di forte competizione per la vetta.

I dati sono forniti da EarOne.

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