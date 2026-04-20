20 Aprile 2026
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Certificazioni FIMI
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20 Aprile 2026

Certificazioni FIMI settimana 16/2026: Lazza al Platino con ZZALA, da Sanremo Oro per Fulminacci e LDA & Aka 7even

Rap italiano dominante tra album e singoli, con una doppia sorpresa dal festival di Sanremo 2026

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Lazza, Shiva, LDA & Aka 7even e Fulminacci protagonisti delle certificazioni FIMI settimana 16 del 2026
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Le certificazioni FIMI della settimana 16 del 2026 portano una conferma attesa e qualche movimento nel rap italiano. Lazza aggiunge un altro Platino alla discografia con ZZALA, Fulminacci centra il disco d’oro con Stupida sfortuna. Sul fronte singoli, Bad Bunny scala a Doppio Platino con DtMF.

Le soglie FIMI per singoli e album

Le soglie attuali stabilite da FIMI per le certificazioni italiane:

  • Singoli digitali: Oro da 35.000 unità, Platino da 70.000 unità (ogni Platino aggiuntivo vale 70.000 unità)
  • Album fisici e digitali: Oro da 25.000 unità, Platino da 50.000 unità

Le unità equivalenti sommano vendite fisiche, download digitali e streaming (con le formule di conversione FIMI/IFPI).

Internazionali: Bad Bunny a Doppio Platino, Juice WRLD certifica il catalogo

Bad Bunny porta DtMF (Rimas Entertainment LLC. / The Orchard) al Doppio Platino. Il brano gira ancora sulle piattaforme italiane: il reggaeton ha una base di ascolto che non si è sgonfiata. Juice WRLD certifica sul fronte album: Death Race for Love (EMI / Universal Music), uscito nel 2019, arriva all’Oro a distanza di anni – catalogo che accumula stream senza spinte editoriali recenti.

Singoli internazionali

  • DtMFBad Bunny (Rimas Entertainment LLC. / The Orchard) – 2 Platino

Album internazionali

  • Death Race for LoveJuice WRLD (EMI / Universal Music) – Oro
Continua

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