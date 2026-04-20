Le certificazioni FIMI della settimana 16 del 2026 portano una conferma attesa e qualche movimento nel rap italiano. Lazza aggiunge un altro Platino alla discografia con ZZALA, Fulminacci centra il disco d’oro con Stupida sfortuna. Sul fronte singoli, Bad Bunny scala a Doppio Platino con DtMF.
Le soglie FIMI per singoli e album
Le soglie attuali stabilite da FIMI per le certificazioni italiane:
- Singoli digitali: Oro da 35.000 unità, Platino da 70.000 unità (ogni Platino aggiuntivo vale 70.000 unità)
- Album fisici e digitali: Oro da 25.000 unità, Platino da 50.000 unità
Le unità equivalenti sommano vendite fisiche, download digitali e streaming (con le formule di conversione FIMI/IFPI).
Internazionali: Bad Bunny a Doppio Platino, Juice WRLD certifica il catalogo
Bad Bunny porta DtMF (Rimas Entertainment LLC. / The Orchard) al Doppio Platino. Il brano gira ancora sulle piattaforme italiane: il reggaeton ha una base di ascolto che non si è sgonfiata. Juice WRLD certifica sul fronte album: Death Race for Love (EMI / Universal Music), uscito nel 2019, arriva all’Oro a distanza di anni – catalogo che accumula stream senza spinte editoriali recenti.
Singoli internazionali
- DtMF – Bad Bunny (Rimas Entertainment LLC. / The Orchard) – 2 Platino
Album internazionali
- Death Race for Love – Juice WRLD (EMI / Universal Music) – Oro