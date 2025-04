Certificazioni FIMI 15: sale a 13, per oltre 1 milione e mezzo di copie, il numero dei brani certificati di Sanremo 2025

Certificazioni FIMI settimana 15 del 2025, lunedì 14 aprile 2025. Dall’ultimo album di Kid Yugi al primo disco di Alex Britti passando per i brani di Sanremo 2025. Settimana ricca anche per la musica internazionale.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 15 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ottiene certificazioni questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Diversi dischi internazionali certificati questa settimana. Disco di platino per l’album omonimo del 2014 di Hozier e per Montero di Lil Nas X (2021).

Disco d’oro invece per Encanto di Lin-Manuel Miranda, Germaine Franco & Elenco de Encanto (2021), per Year of the Gentleman di Ne-Yo (2008), per Monkey Business dei Black Eyed Peas (2025) e per Animal di Kesha (2o10)

