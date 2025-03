Certificazioni FIMI 11: in attesa delle grandi novità del 2025 Ultimo certifica ancora “Solo”

Certificazioni FIMI settimana 11 2025.

Questa settimana non solo arriva la prima certificazione per un singolo internazionale del 2025 ma anche il sesto brano certificato dall’ultimo Festival di Sanremo.

Passiamo subito alle nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 10 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Arriva nella settimana 11 il primo singolo internazionale certificato del 2025. Si tratta di DTMF di bad bunny, prima canzone non italiana a superare quest’anno quota 100.000 unità.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Non capita tutte le settimane che un album internazionale riesca a raggiungere il quarto disco di platino in Italia. Oggi succede con Back in Black degli AC/DC. Disco di platino a Love yourself: answer dei BTS.

Disco d’oro per Culture II di Migos e Familia di Camilla Cabello.

