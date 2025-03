Certificazioni FIMI 10: da Giorgia ad Achille Lauro passando per Lucio Corsi, Sanremo 2025 fa il pieno

Certificazioni FIMI settimana 10 2025.

Nonostante le nuove soglie di Certificazione FIMI introdotte, giustamente, a gennaio scorso, salgono i brani certificati dal Festival. La 75esima edizione, quella del ritorno di Carlo Conti, conta ad oggi oltre 600.000 copie certificate.

Passiamo subito alle nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 10 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ha ottenuto nuove certificazioni in Italia questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Tre album internazionali conquistano il disco d’oro questa settimana. Si tratta di 18 Months di Calvin Harris, Songs from the Big Chair dei Tears for Fears e di Human di Rag’n’Bone Man.

