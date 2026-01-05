5 Gennaio 2026
Classifica FIMI 2025 – Formato fisico: “Fuori dal tunnel” dello streaming, Caparezza fa vendere ancora dischi

Il fisico premia i “dischi evento”: rap, pop e un blocco rock che pesa.

Classifiche annuali di All Music Italia
Caparezza primo nella classifica FIMI fisico 2025 con “Orbit Orbit”
Dopo l’analisi delle classifiche annuali album e singoli arriva la classifica FIMI del formato fisico (CD, vinili e musicassette) che, nel 2025, racconta un’Italia che, quando decide di comprare davvero un disco, lo fa spesso per due motivi: grandi ritorni e catalogo. In vetta troviamo infatti Orbit Orbit di Caparezza, davanti a Taylor Swift con The Life Of A Showgirl e a Olly con Tutta vita (sempre).

La Top 20 è un mix curioso (e molto “da scaffale”): rap e pop di oggi, certo, ma anche un blocco rock che pesa come un macigno. A prendersi la scena, su tutti, sono i Pink Floyd: tre dischi in Top 20, con l’effetto anniversari e ristampe che sul fisico continua a funzionare come un interruttore acceso.

Per il capitolo “presenza femminile”: nella Top 20 i nomi femminili sono 2 su 20 (10%), con Taylor Swift (#2) e Annalisa (#19). Il fisico, insomma, resta un terreno ancora molto sbilanciato.

Nella Top 20 del fisico spunta la compilation Sanremo 2025 (Various Artists) al #14. E, a fare compagnia al Festival, ci sono anche alcuni protagonisti con i loro dischi: Olly (#3), Lucio Corsi (#7) e Achille Lauro (#8).

E le case discografiche? Nella seconda pagina trovi quote di presenza (Top 20), conteggio etichette e la classifica completa.

