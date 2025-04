Nicolò Filippucci: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Nicolò Filippucci: in questa scheda raccontiamo la biografia, la discografia, le canzoni più famose, le collaborazioni e i concorsi che hanno segnato i suoi primi passi nella musica.

A seguire la biografia di Nicolò Filippucci, noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici 24.

Nicolò Filippucci biografia: dagli esordi ad amici

Nicolò Filippucci inizia a suonare la chitarra all’età di 7 anni e a 9 anni partecipa al suo primo spettacolo, Giungla, cantando nel coro di voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia.

Nel 2021 inizia ad esibirsi dal vivo e partecipare ai primi concorsi. Nel 2022 vince il concorso Il Mio Canto Libero di S. Maria degli Angeli, il 4º concorso canoro di Cannara e la finale nazionale del Cantagiro con l’inedito Fingere, ottenendo anche il Premio Speciale MIO.

Nello stesso anno arriva in finale al Tour Music Fest di San Marino nella categoria Junior Singer.

Il 2023 è l’anno della svolta: vince il contest Guerriero dedicato a Marco Mengoni, partecipa alla finale del NYCanta all’Oceana Theatre di New York dove si classifica secondo e trionfa poi al Tour Music Fest 2023, vincendo sia la categoria cantautori che quella assoluta, con il premio The Artist of the Year.

Nel 2024 conquista la vittoria al Fatti Sentire Festival con l’inedito Senza Parlare. A decretarne la vittoria una giuria composta tra gli altri da Luca Jurman e dal nostro direttore, Massimiliano Longo.

A settembre 2025 entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi dove, arrivando fino alla fase serale, lancia tre brani inediti.

Nome d’arte

Nicolò Filippucci utilizza il proprio nome anagrafico anche come nome d’arte.

Nicolò Filippucci discografia

2024 – Non mi dimenticherò

2025 – Yin e Yang

2025 – Cuore bucato

Partecipazioni a Sanremo

Per il momento Nicolò Filippucci non ha ancora partecipato al Festival di Sanremo.

Autore per altri artisti

Non risultano al momento brani scritti da Nicolò Filippucci per altri artisti.

Collaborazioni

Al momento non risultano collaborazioni discografiche ufficiali con altri artisti.

Nicolò Filippucci canzoni famose

Fingere

Senza Parlare

Non mi dimenticherò

Yin e Yang

Cuore bucato

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it