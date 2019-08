Biennale di Venezia 2019. Parte oggi, 28 Agosto, la 76esima mostra internazionale del cinema di Venezia. Per l’occasione All Music Italia, vista l’importanza sempre più rilevante della musica nei film, tra canzoni e colonne sonore, ha deciso di seguire con una serie di articoli speciali la manifestazione dalla Laguna.

L’edizione di quest’anno vedrà passare sul red carpet nomi del calibro di Meryl Streep, Scarlett Johansson e Brad Pitt.

Mentre tra le personalità italiane più attese troveremo il regista vincitore di un Premio Oscar, Paolo Sorrentino, Stefano Sollima.

Diversi anche i nomi poco convenzionali all’ambiente che hanno già fatto discutere molto il web…

Tra questi Achille Lauro, al suo debutto cinematografico con il cortometraggio Happy Birthday, e Chiara Ferragni, protagonista del documentario Chiara Ferragni – Unposted, diretto da Elisa Amoruso.

Io avrò il compito di raccontarvi in queste pagine degli eventi, delle presentazioni cercando di coinvolgervi nel clima della Biennale di Venezia 2019 e, al tempo stesso, segnalandovi i film più meritevoli.

Essendo nuovo in queste pagine trovo doveroso rubarvi due minuti per presentarmi (in realtà è stato un ordine del Direttore…).

Mi chiamo Matteo Mori, ho 19 anni e mi sono diplomato recentemente al liceo artistico. Sono cresciuto tra i Blues Brothers, il Rocky Horror Picture Show e Grease, il che probabilmente ha dato il via alla mia duplice passione per il cinema e la musica.

Fin da piccolo ho capito che attraverso l’osservazione, l’ascolto e il racconto di queste due arti stavo meglio… questo è quanto, non voglio dilungarmi.

