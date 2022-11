Tananai testo e significato di “Serie A”, sesta traccia dell’album “Rave, Eclissi”

Tananai Serie A testo e significato del brano, sesta traccia contenuta nel disco Rave, eclissi fuori dal 25 novembre 2022 per Capitol Records / Universal Music Italy.

Il brano è stato scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai), Paolo Antonacci e Davide Simonetta.

Tananai SERIE A significato del brano

La leggerezza di una storia estiva si fonde con l’entusiasmo per la fine del campionato di calcio, altra fonte di intrattenimento leggera per antonomasia, ma che riesce a unire tutti, proprio come la felicità innocente e contagiosa di una relazione stagionale.

Tananai Serie a testo e audio

(Ah)

Ok, avevamo fumato un poco

Io con i miei amici che non abbiamo scopo

Alla fine io della galera me ne fotto

Quindi me ne vado, ma mi fotto una moto

(Ah)

E se ci fermano le autorità

Stavo cercando la felicità

L’unica cosa che andava a zig-zag

Ma era tutto un gioco

Brutta serataccia

Ma quella sera in piazza

Ho visto una ragazza

Che sembra gli anni ‘80

Mi parli e non capisco

Perché sei bella molto

E ti sba-ba-balbetto

Ti va di fare un figlio?

Ma, che bella la domenica

Noi due dentro al letto

Lui guarda nel bar

La Serie A

Acqua tonica

Se vuoi te la verso sul collo

Cosa ne diresti se (Mh)

Colazione col frappè (Ah)

Eri poco più di una sconosciuta

E ora che mi baci sono io il frappè

E se ci fermano le autorità

Abbiam trovato la felicità

Tutti contenti in questa macchinata

Balliamo bella serataccia

Ma quella sera in piazza

Ho visto il suo ragazzo

E mi sa che fa palestra

Ma io sono più svelto

E lei è bella molto

Quindi scappiamo presto

A nasconderci sul tetto

Ma, che bella la domenica

Noi due dentro al letto

Lui guarda nel bar

La Serie A

Acqua tonica

Se vuoi te la verso sul collo

Cosa ne diresti se

Per colazione mi mangio te (Ah)

Cosa ne diresti se

Se ti bacio sul collo

Pensa se sapesse che

Colazione l’ho fatta con te (Mh)

Cosa ne direbbe lui

Se ti bacio sul collo

Ma, che bella la domenica

Noi due dentro al letto

Lui guarda nel bar

La Serie A

Acqua tonica

Se vuoi te la verso sul collo

Mi chiami e mi teletrasporto

Il tuo fidanzato proprio non lo sopporto

Ieri sera stavo veramente storto

E ti bacio sul collo

Mi chiami e mi teletrasporto

Il tuo fidanzato proprio non lo sopporto

Ieri sera stavo veramente storto

E ti bacio sul collo