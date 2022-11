Tananai testo e significato di “Piccola Gabber”, terza traccia dell’album “Rave, Eclissi”

Tananai Piccola Gabber testo e significato del brano, terza traccia contenuta nel disco Rave, eclissi fuori dal 25 novembre 2022 per Capitol Records / Universal Music Italy.

Il brano è stato scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai) ed Enrico Wolfgang Leonardo Cavion.

Tananai PICCOLA GABBER significato del brano

Punchline su punchline, il brano nasce da un gioco tra Tananai e i suoi amici in cui parlavano solo tramite frasi ad effetto e modi di dire. È un esercizio di stile, ironico e giocoso, utilizzato per descrivere i “gabber”, i giovani frequentatori dei club di musica techno-hardcore, tipici degli anni ’90.

Tananai PICCOLA GABBER testo e audio

(Ma quella clava?!)

Piccola gabber, lo sai con chi parli

Io faccio un po’ il duro, ma in fondo mi manchi

Son qui che aspetto te, mentre coccolo Maky

dimmi dai, dai, dai, dove sei, sei, questa notte

(Uh!)

Mentre ballo penso a lei (Ehy)

Chiudo i pezzi ad un dj (Uh)

Ribalto i licei

Gli amici tuoi scopano coi pezzi miei

Mamma l’ha capito che qui

Fin dai sedici anni faccio bordelli

(Ah)

Non rispondo ai messaggi

Fammi massaggi

Chiamami o taci

Piccola gabber, lo sai con chi parli

Io faccio un po’ il duro, ma in fondo mi manchi

Son qui che aspetto te, mentre coccolo Maky

Dimmi dai, dai, dai, dove sei, sei, questa notte

Voglio carte di credito (Ah)

Frate non ti accredito (Ah)

Paga il biglietto

Porta rispetto

Ci vediamo dopo il sesso

Check-it, esclusivo

Baci con la lingua a omofobi

Googlate pure dove vivo

(Ehy)

Io sono qui, qui che ti aspetto

La tua tipa nel mio letto

Piccola gabber, lo sai con chi parli

Io faccio un po’ il duro, ma in fondo mi manchi

Son qui che aspetto te, mentre coccolo Maky

Dimmi dai, dai, dai, dove sei, sei, questa notte

Piccola, sei una cleptomane

Mi rubi lacrime

Trara, pff!

(Che cazzo ho detto?!)