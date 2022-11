Tananai testo e significato di “Gli anni migliori”, settima traccia dell’album “Rave, Eclissi”

Tananai Gli anni migliori testo e significato del brano, settima traccia contenuta nel disco Rave, eclissi fuori dal 25 novembre 2022 per Capitol Records / Universal Music Italy.

Il brano è stato scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai) e Enrico Wolfgang Leonardo Cavion.

Tananai GLi anni migliori significato del brano

Uno dei testi più malinconici scritti finora da Tananai, è nato durante il lockdown causato dalla pandemia. Racconta il disagio dell’artista per l’incertezza del periodo, accendendo una luce su come le nuove generazioni siano state private dei momenti di socialità che permettono loro di crescere, lasciando la sensazione di star perdendo gli anni più belli.

È una critica nei confronti di chi giudica i giovani di non impegnarsi abbastanza e li accusa di non aver voglia di costruire il proprio futuro, per il semplice fatto che sono nati in una “generazione fortunata”.

Tananai gli anni migliori testo e audio

(Tara, eh, eh, eh!)

Non chiedo troppo, ho voglia di

Un po’ di tutto, perché sì

Forse ce lo siamo pure un po’ meritato

Da domani vesto male e faccio un colpo di stato, si

Non chiedo troppo il lunedì

Solo abolire il lunedì

Forse me lo sono pure un po’ meritato

Che baciavo sulla bocca tutti quelli che amavo

Non pensi fosse presto per dimenticare tutto

Pensa a me, che non ho mai pensato a nessuno

Potete andare tutti a fanculo

Abituato ad avere tutto del resto

Pensa a me, che ho solo perso gli anni migliori

Per la paura di andare fuori

Mentre volevo solo star dentro, star dentro te

(Eh, eh, eh, eh, eh

Tara

eh, eh, eh, eh, eh

Per Sara)

Non ho capito niente di

Come funzionano gli atomi

Però so spiegarti bene come soffrire

Quanto tutti quanti aspettano qualcosa da te

Che sei, soltanto un’altra cosa fragile che non capiscono

Non pensi fosse presto per dimenticarmi

Pensa a me, che non ho mai pensato a nessuno

Potete andare tutti a fanculo

Abituato ad avere tutto del resto

Pensa a me, che ho solo perso gli anni migliori

Per la paura di andare fuori

Mentre volevo solo star dentro, star dentro te

Che mi ricordi solamente le cose più belle

Che ricordano i miei sbatti e

Io adoravo sbattermi per te

Pensa a me, che non ho mai pensato a nessuno

Potete andare tutti a fanculo

Abituato ad avere tutto del resto

Pensa a me, che ho solo perso gli anni migliori

Per la paura di andare fuori

Mentre volevo solo star dentro, star dentro

Pensa a te, che non ti aiuterà mai nessuno

Neanche io e ti giuro che avrei voluto