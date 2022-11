Tananai testo e significato di “Fottimi”, ultima traccia dell’album “Rave, Eclissi”

Tananai Fottimi testo e significato del brano, ultima traccia contenuta nel disco Rave, eclissi fuori dal 25 novembre 2022 per Capitol Records / Universal Music Italy.

Il brano è stato scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai) ed Enrico Wolfgang Leonardo Cavion.

Tananai Fottimi significato del brano

Il brano che chiude il disco è un’analisi cruda di Tananai stesso, un’introspezione della propria vita, delle scelte fatte e della persona che è in questo momento. In sottofondo, applausi e un vociare festoso simili a quelle del pubblico in estasi a un concerto, in contrasto con la voce calma, quasi sussurrata, dell’artista.

Tananai FOTTIMI testo e audio

Sembra ultimamente

Senti la mia voce, le parole no

Tempo al tempo

solamente penso che di tempo non ne abbiamo

e qualcosa in te non quadra,

per quanto riguarda me

ho visto un bel quadro:

un tipo sta di spalle sulle rapide

Parla tu

che non mi capisci mai

sei tu che con me non fotti-mi

di più

questa sera non ritorno a casa

C’ho la luna vuota nelle tasche

io di base sono stronzo

ma non lo sarò con te

ho gli occhi che piango fumo

ma ci vedo bene e te

tu sei casa a dieci metri

in mezzo al temporale

faccio finta un po’ con tutti

tutti non sei tu

la mia camera da letto ha le pareti di un TSO

non ho ben chiarito con gli amici

cosa farò questa sera

forse c’è una festa a casa di una tipa

sembra che

le ricordo un quadro

un tipo sta in disparte con un calice

parla tu

che non mi capisci mai

sei tu

che con me non fotti – mi di più

questa sera non ritorno a casa

c’ho la luna vuota nelle tasche

io di base sono stronzo

ma non lo sarò con te

ho gli occhi che piango fumo

ma ci vedo bene e te

te sei casa

a dieci metri

in mezzo al temporale

faccio finta un po’ con tutti

tutti non sei tu