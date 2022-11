Tananai testo e significato di “Campo minato”, il brano di “Rave, Eclissi” in feat. Ariete

Tananai Campo minato testo e significato del brano in duetto con Ariete, unico featuring contenuto nel disco Rave, eclissi fuori dal 25 novembre 2022 per Capitol Records / Universal Music Italy.

Il brano è stato scritto da Alberto Cotta Ramusino (Tananai), Arianna Del Giaccio (Ariete), Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Anna Cacopardo)

Tananai campo minato significato del brano

Così commenta Tananai il duetto con Ariete:

“Con Ariete abbiamo parlato a lungo di fare un brano insieme e finalmente si è presentata l’occasione giusta. È l’unico brano in cui ho sentito la necessità di avere un feat e ho pensato subito a lei. Per me è fondamentale che all’interno di una canzone si senta il legame umano oltre a quello professionale e nell’ultimo periodo ho avuto modo di conoscere bene Arianna, mi piace la cultura che rappresenta, raccontando la sua storia in modo vero e sincero“.

Tananai Nera CAMPO MINATO testo e audio

Ho sognato un campo minato

E tutto il mondo mi guardava

Ed aspettava io camminassi

Forse ancora non l’ho capito

Mi hai ricordato casa mia

Con i fantasmi dei tuoi passi

Cuori si intrecciano nelle stazioni dei tram

Ed il mio l’ho già perso da un po’

E se un giorno tornerai alla stessa fermata

Non saprò mai dirti di no

Dimmi dimmi dimmi dimmi dimmelo ancora

Dimmi dimmi dimmelo adesso

Dimmi che “non posso, fa lo stesso” e “passerà”

Bacia bacia bacia bacia baciami adesso

Salta salta salta salta saltami addosso

Ho le braccia forti e non ti farò cadere ma

Treni regionali disperdono me da te

Condividiamo molecole ma cresciamo da soli

In due si sta un po’ peggio che soli

Ma soli non si dice un bel niente

Urla, basta che mi parli

Non puoi farmi nulla tranne che mancarmi

Cuori si intrecciano nelle stazioni dei tram

Ed il mio l’ho già perso da un po’

E se un giorno tornerai alla stessa fermata

Non saprò mai dirti di no

Dimmi dimmi dimmi dimmi dimmelo ancora

Dimmi dimmi dimmi dimmi dimmelo adesso

Dimmi che “non posso, fa lo stesso” e “passerà”

Bacia bacia bacia bacia baciami adesso

Salta salta salta salta saltami addosso

Ho le braccia forti e non ti farò cadere mai

E se non trovi più la strada di casa

E se non trovi più la voglia di urlare in strada

Torna da me torna da me

Tu tu

Torna da me torna da me

Tu tu

Dimmi dimmi dimmi dimmi dimmelo ancora

Dimmi dimmi dimmi dimmi dimmelo adesso

Dimmi che “non posso, fa lo stesso” e “passerà”

Bacia bacia bacia bacia baciami adesso

Salta salta salta salta saltami addosso

Ho le braccia forti e non ti farò cadere mai