Salmo: “Vivo” testo e audio della quindicesima traccia dell’album “Flop”

Salmo “Vivo” testo e audio.

Quindicesima traccia del nuovo album del rapper sardo da lui stesso definito come il peggior album della sua discografia.

Qui a seguire testo e audio.

(Di Josafat Vagni – Riccardo Puddu)

Hai stretto la vita così forte

Che te sei spezzato un braccio

Poesia, sì

Ma non è bastata

Hai cambiato faccia ogni tre giorni

Letto ogni due

Hai fallito

Eppure le premesse erano giuste

Famiglia umile, er ragazzino è

intelligente, è sensibile

Signora, questo è pronto per il riscatto

sociale

A venti esordio forte, a trenta svolta

artistica

Fama, successo, memoria imperitura

Morte a palle all’aria in una vasca de

Cristal

Se rende conto?

E invece no

Hai fallito

Mani in alto e piedi nella pozzanghera

salata

Lavoro intermittente

Un telegramma

E gioie, si, razionate, come in guerra

Sei rimasto solo

Un artro panino merda e angoscia e

anche ‘sta merenda l’hai svortata

Ma tu ‘n ce giochi più co’ loro

La palla mo è la tua

Hai fallito

Li guardi dalla cesta dei giochi rotti

E allora

Li biasimi

Sorridi dell’hype, dei commenti, dei like

Del successo, sei fuori

Finito, spiaggiato

Vivo

Dici piano: “Vaffanculo”

Perché in fondo, ortre l’insuccesso, c’è la

vita, sta proprio li

Sta alle spalle de un nuovo carcio

‘n

bocca

No nelle loro cassette de insicurezza

dove finiscono gli averi

E certe vorte pure l’esseri

Senti ‘n bel segreto

Er successo non fa rumore quanno sale,

en

Quella è solo la musica dell’ascensore

Er rumore lo fa quanno precipita, frate’

Come una cometa de merda

Dentro la tazza der cesso

Nessuno tsunami

Niente deflagrazioni, botti, emozioni

Niente

Solo una piccola, semplice

Sincope sonora

Flop