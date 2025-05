Salmo, testo e significato de “Numeri Primi”, undicesima traccia dell’album “Ranch”

Salmo, Numeri Primi: significato del testo dell’undicesima traccia dell’album Ranch (Columbia Records / Sony Music Italy).

Salmo apre a tutti le porte del suo RANCH e ci accompagna in un viaggio sonoro e visivo attraverso le intuizioni, gli stili e le contaminazioni che lo hanno ispirato negli ultimi anni.

“RANCH”: UN RIFUGIO IN COLLINA PER RICONNETTERSI CON LA PROPRIA ESSENZA

Distante dal classico immaginario western, RANCH rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico. Di fatto, si tratta del nome del rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza.

Ma limitarsi a parlare di un luogo fisico sarebbe riduttivo, perché RANCH è soprattutto una personalissima zona franca. È l’abbraccio di una casa dove poter mettere tutto in pausa, ripensare le priorità, cambiare mentalità e abitudini, fare ordine e preparare il terreno per un’esplosione di creatività.

Insomma, RANCH traccia un confine netto tra il rumore, la frenesia di fuori e l’urgenza di silenzio interiore. È la fame di ripartire da sé, dalla famiglia e dalla musica.

salmo, “numeri primi“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Il brano è un viaggio nei ricordi, dove i numeri chiave della vita di Salmo diventano il pretesto per raccontare alcuni dei momenti cruciali del suo percorso.

TESTO DEL BRANO

Oh

Aspettami in eterno 5 secondi e scendo

Accendo la Play 5

Pezzi da 500

5 minuti di paura

E 5 con la merce dentro

Non uccidere è il 5° comandamento

Scrivo lettere come in isolamento

5 minuti d’aria

Respiro etere, il 5° elemento

Sono le 5 del mattino e sembra che cinguetto

Il mio schermo dice sempre 5%

Saliamo in 5 in motorino

Dentro i vicoli del centro

Fanno botte come 5 a calcetto

La fortuna è bendata sicuro

Le ho lasciato cinquine sul culo

Prendo 5g di fumo

5 nel caricatore

5 colpi con le dita

Che fanno esplodere il cuore

Bang

Ti do una pizza

Non esisti, 5 stagioni

Il 5 maggio non è un pezzo di Piero Manzoni

Canale 5, come la D’Urso

Lebon è 5 stelle hotel di lusso

Voglio 5 grammi

Ok, il prezzo è giusto

5 giorni che ti ho preso

1000 lacrime di gusto

L’era dei numeri

Numeri numeri numeri numeri numeri

Un giro di roulette russa

Secondo i miei calcoli

Questa è la volta giusta

Bang

Sto dando i numeri

Numeri numeri numeri numeri numeri

Non guardo il risultato fanc**o

Tra i numeri primi sono il numero 1

Ho scopato tardi, 17 anni

Ho fatto a botte con il primo

“Che ca**o ti guardi?”

faccio 17 polizia francese

Potete mettere un bidet a vostre spese

Mais oui, mais oui, c’est la vie

La vita è proprio come un venerdì 17

Nella mia testa manca più di un venerdì

La ragione dice aspettami qui

Mente

17 è un numero che uccide

Il mio rap è geometria

Un calcolo di Euclide

Ti aspetterò alle 17 in cortile

Sfida questo MC

Lo batti, sì, col fucile

17 colpi nella glock

Questo flow incide sulla faccia

S – A- L – M – O

Io sto nel prime

Tu stai nel privé

Sono un calcolatore

Non so le tabelline

L’era dei numeri

Numeri numeri numeri numeri numeri

Un giro di roulette russa

Secondo i miei calcoli

Questa è la volta giusta Bang

Sto dando i numeri

Numeri numeri numeri numeri numeri

Non guardo il risultato fanc**o

Tra i numeri primi

Sono il numero 1